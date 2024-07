Sinner-Hanfmann oggi a Wimbledon 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner fa il suo esordio oggi a Wimbledon. Il numero 1 della classifica ATP scenderà in campo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 1 luglio. Sinner-Hanfmann infatti è stato programmato come terzo incontro sul campo numero 1, dove si inizierà a giocare alle ore 14. Dunque Jannik e il giocatore tedesco non inizieranno prima delle ore 18:30. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.

A che ora gioca Sinner contro Hanfmann oggi a Wimbledon 2024

Sorprendentemente Sinner non esordirà sul campo centrale, ma giocherà sul campo numero 1 dove alle ore 14 scenderà in campo Daniil Medvedev con l'americano Kovacevic, a seguire Sabalenka-Beats e poi sarà la volta di Sinner con Hanfmann. La sfida non si disputerà prima delle 18:30 italiane.

Dove vedere Sinner-Hanfmann oggi a Wimbledon in TV e streaming

L'incontro del primo turno del torneo di Wimbledon tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno), ma anche sul 252. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming possibile con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

Sinner-Hanfmann, i precedenti in carriera

C'è un solo precedente tra Sinner e Hanfmann. Una sfida tutto sommato recente, disputata a fine agosto a New York, quando agli US Open Sinner si impose con il punteggio di 6-3 6-1 6-1. Quindi il bilancio è di 1-0 per Sinner, che appare largamente favorito anche in questa sfida.

Il prossimo avversario di Sinner nel tabellone di Wimbledon

Sinner non ha avuto un tabellone molto comodo. Jannik esordirà contro il tedesco Hanfmann e se vincerà mercoledì potrebbe dar vita a un grande derby con Matteo Berrettini, che se la vedrà oggi con Fucsovics. Più avanti potrebbe trovare Griekspoor e Shelton e nei quarti uno tra Medvedev e Dimitrov. Sullo sfondo, per ora, Alcaraz e Djokovic.