Sinner torna a casa solo per 2 giorni ma dovrà fare una rinuncia: "Preferisco vedere i miei nonni" Sinner dopo la vittoria del torneo di Rotterdam ha annunciato i suoi programmi in attesa dei prossimi tornei che saranno Indian Wells e Miami. Ora Jannik tornerà a casa per pochi giorni.

Cosa farà Jannik Sinner dopo la vittoria del torneo di Rotterdam? Bisognerà aspettare un po' per rivedere impegnato nel prossimo torneo il nuovo numero 3 del mondo che tornerà in campo a Indian Wells, in programma dal 6 marzo. È stato lo stesso tennista italiano a svelare i suoi piani per l'immediato, che prevedono finalmente il ritorno a casa.

Nell'ultima conferenza stampa olandese infatti, Sinner ha confermato che tornerà in Italia per rivedere i genitori e il resto della famiglia. Sarà quasi una toccata e fuga per Jannik che si tratterrà a Sesto, per un paio di giorni prima di tornare poi a Montecarlo per riprendere gli allenamenti: "L'ho detto nei giorni scorsi che non vedevo l’ora di tornare a casa dai miei genitori; dopo Melbourne ancora non sono riuscito a vederli. Partirò questa sera e resterò lì un paio di giorni prima di tornare a Montecarlo per riprendere gli allenamenti in vista di Indian Wells".

I tempi sono ristretti visto che, come confermato anche dal no a Sanremo, Sinner è un professionista esemplare e vuole subito tornare al lavoro in vista del prosieguo della stagione. Per questo il tennista dovrà rinunciare ad una delle sue grandi passioni, ovvero lo sci, per una giusta causa. Ha infatti anteposto a tutto la possibilità di salutare i nonni confermando per certi versi la sua sensibilità: "Escludo che andrò a sciare quando tornerò a casa. Starò solo poco tempo nel posto dove sono nato e quindi preferisco andare a trovare i miei nonni che sono anziani".

Sarà una bella ricarica comunque per Jannik che finalmente potrà circondarsi dell'affetto della famiglia, a cui ha dedicato il trionfo agli Australian Open. Tutto lontano dai riflettori con la speranza di concedersi qualche ora di relax dribblando anche le telecamere che da giorni ormai fanno capolino anche in Alto Adige, come raccontato dallo stesso giocatore in una recente intervista.

Una situazione che stride con la riservatezza dei genitori di Sinner. Appuntamento con le piste innevate rimandato per Sinner che è uno sciatore molto abile, al punto che in giovanissima età avrebbe potuto anche dedicarsi a questo sport.

Non avrà molto tempo dunque a disposizione per concedersi svaghi Sinner che ha in programma ora i due prestigiosi appuntamenti sul cemento americano di marzo, ovvero Indian Wells e Miami prima di concentrarsi sulla stagione sulla terra rossa. Da qui passerà la sua rincorsa verso il primo posto, motivo per cui non si potrà lasciare nulla al caso e bisognerà lavorare duro per limare tutte le imperfezioni e continuare sulla strada che lo ha portato ad essere praticamente imbattibile in questa prima parte del 2024.