Sinner riceve una telefonata dai genitori, la casa è assediata: “Per questo devo proteggerli” Sinner a Rotterdam ha parlato anche della situazione particolare che stanno vivendo i suoi genitori in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

108 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner è consapevole di dover alzare ulteriormente l'asticella dopo il suo trionfo agli Australian Open e non solo dal punto di vista tecnico. Il tennista italiano di scena nel torneo di Rotterdam sa bene che le aspettative nei suoi confronti sono altissime. Jannik non è l'unico ad avere gli occhi di tutti addosso, visto che anche i familiari devono fare i conti con l'eccezionale popolarità.

Hanspeter e Siglinde, ai quali Jannik ha dedicato il successo australiano ringraziandoli pubblicamente per la libertà concessagli nelle scelte, sono presi di mira da tifosi e giornalisti. Papà e mamma Sinner in Italia devono fare i conti ogni giorno con qualcuno che vuole parlare con loro dei successi del figlio.

Una situazione che ovviamente è un motivo d'orgoglio ma anche fonte di stress soprattutto per due persone molto schive e riservate, che continuano a vivere la loro vita normale (anche se papà Hanspeter spesso si aggiunge al team del tennista lavorando come cuoco).

La famiglia di Sinner

In occasione di una conferenza stampa in terra olandese infatti Sinner ha spiegato: "I miei genitori hanno chiamato e hanno detto che ci sono costantemente giornalisti a casa loro. Sono felici per me e orgogliosi, ma questo è tutto. Non vogliono essere famosi o parlare con la stampa".

Ecco dunque che il tennista altoatesino ha un compito in più da portare in avanti, quello di provare a mantenere un profilo basso: "Considero il mio lavoro proteggerli. Ecco perché sto sempre attento a parlare della mia vita privata. ‘È davvero un'esperienza strana. Non mi piace particolarmente leggere di me, ma è bello ovviamente. Significa che le persone si preoccupano".

Il riferimento è proprio quanto accaduto nel post Australian Open, quando le belle parole di Sinner oltre che i suoi risultati hanno creato ulteriore curiosità nei confronti della sua famiglia. Una famiglia che sta cercando però di mantenere lontana da quel circus di cui ormai è entrato a far parte. D'altronde anche per questo forse ha detto no a Sanremo.