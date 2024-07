video suggerito

Alcaraz vuole fare un tatuaggio dopo Wimbledon ma c’è un problema: “Devo chiedere ai miei genitori” Carlos Alcaraz si è fatto un tatuaggio dopo aver vinto gli US Open e Wimbledon per la prima volta, ha promesso che se ne sarebbe fatto un altro dopo il successo al Roland Garros. Ora Alcaraz vorrebbe farsene un altro per il bis a Wimbledon, ma deve prima parlarne con i genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz ha una passione per i tatuaggi ed ha soprattutto un'abitudine: quella di vincere. A 21 anni ha conquistato il quarto titolo Slam della sua carriera, a quest'età nessuno come lui nella storia del tennis. Abbinare le vittorie ai tatuaggi è un'idea che monta nella testa del numero 3 ATP, che vorrebbe farsi un altro tattoo dopo il trionfo di Wimbledon, ma ancora non sa se può farlo, determinanti saranno i suoi genitori, che potrebbero avere l'ultima parola.

I tatuaggi di Carlos Alcaraz

Il numero 1 del mondo è Sinner, ma i fenomeni attualmente presenti nel circuito maschile sono tre, perché c'è il solito Djokovic e ovviamente Alcaraz, che è riuscito a fare la doppietta Roland Garros – Wimbledon, cosa successa solo a sei giocatori nell'Era Open. In attesa di giocare le Olimpiadi per la prima volta e di dare la caccia alla prima posizione di Sinner, Alcaraz pensa a farsi un altro tatuaggio.

La passione del giovane fenomeno è nota. Già sul finire del 2022 pubblicò un'immagine in cui lo si vedeva mentre veniva tatuato. Scelse tre lettere, identiche, CCC, che hanno un significato preciso e gli ricordano anche gli insegnamenti del nonno. Poi quando ha vinto gli US Open, primo Slam in assoluto, si è tatuato la data della finale. Dopo il primo Wimbledon ha tatuato una fragola con delle stelline e con la data della finale (16/7/2023).

Mentre dopo aver vinto per la prima volta al Roland Garros aveva annunciato un altro tatuaggio, in omaggio a Parigi: "Mi farò un tatuaggio sulla caviglia sinistra, sarà la Tour Eiffel con la data di oggi".

Prima del tatuaggio bis per Wimbledon Alcaraz parlerà con i genitori

E poi è arrivato il successo a Wimbledon, secondo consecutivo, roba da campionissimi. Momento da ricordare e da celebrare con un altro tatuaggio. L'idea c'è, ma la realizzazione non sarà rapida. In un'intervista TV immediatamente successiva al trionfo con Djokovic ha detto candidamente: "Ho detto ai miei genitori, giusto per calmarli, che mi faccio un tatuaggio solo per il primo Slam vinto (ha fatto così dopo il primo US Open 2022, e il primo Wimbledon 2023). Ma penso che questo sia davvero un grande momento. Probabilmente metterò la data di questo accanto a quella dell'anno scorso. Devo discutere con loro".