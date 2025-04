video suggerito

Alcaraz dolcissimo con Musetti: "Non è così che volevo vincere. So quello che stai facendo" Parole al miele da parte di Carlos Alcaraz subito dopo la vittoria di Montecarlo contro Musetti, costretto alla resa per evidenti problemi fisici: "Non sarà la tua prima volta qui, so che stai facendo grandi cose. Mi spiace, ma ti rivolgo i miei complimenti e congratulazioni"

A cura di Alessio Pediglieri

La sconfitta di Musetti contro Alcaraz grida vendetta per come è avvenuta anche perché c'erano tutti i presupposti per fare meglio di come è andata. E invece, sulla terra rossa di Montecarlo, l'azzurro è riuscito solamente a imporsi nel primo dei tre set con cui lo spagnolo si è imposto, a causa di una serie di problemi fisici che ne hanno condizionato l'esito finale. Una situazione che lo stesso Alcaraz ha voluto sottolineare nelle dichiarazioni post finale, mostrando grande sportività nel momento della felicità per aver conquistato il torneo: "Non è così che voglio vincere una partita".

Le parole di Alcaraz dopo la vittoria: "Non voglio vincere le partite così"

Lorenzo Musetti ha dovuto alzare le mani e arrendersi al ritorno prepotente di Carlos Alcaraz che di rimonta è riuscito a imporsi a Montecarlo, prendendosi un successo meritato tanto quanto è arrivato sfruttando le difficoltà di Musetti. Costretto anche all'intervento del fisioterapista durante il match quando la coscia destra ha incominciato a dare seri problemi. "Non è così che voglio vincere una partita. Pensando a Lorenzo, ha passato una settimana davvero dura, incontri lunghi e intensi" ha detto Alcaraz ricordando la semifinale dell'italiano e il pochissimo riposo effettuato in vista della finale, poi anticipata alle 13 per questioni di meteo. "Mi dispiace solo che abbia interrotto uno dei suoi migliori risultati in questo modo. Non è facile. Spero che non sia nulla di grave e che tornerà presto al 100%".

Alcaraz ringrazia Musetti: "Voglio dirti solo congratulazioni e farti i complimenti"

Alcaraz ha poi rivolto un ulteriore pensiero all'avversario sconfitto, redendogli il tributo doveroso e l'onore delle armi: "Voglio congratularmi con Lorenzo per la fantastica settimana che ha trascorso con la sua prima finale Masters 1000. Sono abbastanza sicuro che non sarà l'ultima volta che giocherai in questo stadio, in questo turno" ha detto rivolgendosi direttamente all'azzurro. "Sono davvero felice di vedervi tutti in questo turno, a lottare per grandi traguardi. So che stai facendo grandi cose anche fuori dal campo e che stai costruendo una bellissima famiglia. Voglio solo dirti congratulazioni e complimenti".

Alcaraz e la finale di Montecarlo: "Govisto il mio lavoro ripagato"

Poi Alcaraz è tornato sul suo match, sulla sua finale, sulla sua vittoria: "Parlando di me, sono davvero felice di aver vinto Montecarlo per la prima volta. Penso che sia stata una vittoria davvero difficile, con tante situazioni difficili. Sono orgoglioso di me stesso per come ho gestito tutto. È stata una vittoria davvero difficile per me. Fuori e dentro il campo. Venire qui e vedere il duro lavoro essere ripagato, sono davvero felice"