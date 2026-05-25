Capolavoro Antonelli in Canada, il rispetto per Russell racconta la sua vittoria: “Non volevo vincere così”

La prime parole di Kimi nel Team Radio dopo aver vinto il GP a Montreal sono state per il suo compagno di scuderia e avversario, costretto al ritiro. “È un peccato che abbia avuto il guasto”.

Kimi Antonelli e il grande rispetto verso Russell dopo la vittoria in Canada.

"Non volevo vincere così". Le prime parole di Kimi Antonelli dopo aver trionfato al Gran Premio del Canada sono una lezione di stile e di lealtà sportiva, che spazza via le storie tese nella Sprint e trasforma i rimbrotti di Toto Wolff in carezze. Il pilota bolognese era entusiasta per il successo che gli permette di staccarsi in testa al Mondiale di F1 ma non ha urlato per la gioia. Nel momento in cui ha tagliato il traguardo hanno prevalso il rispetto per l'avversario e compagno di scuderia, George Russell, costretto al ritiro per un guasto, e quell'amarezza che resta in bocca quando hai assaporato il gusto della battaglia e d'improvviso ti ritrovi a vincere senza affondare il colpo. Solo perché al tuo rivale la sorte ha voltato le spalle. "Voglio continuare a spingere e ad alzare il mio livello – ha aggiunto –. Russell era molto veloce ed eravamo testa a testa, ma ci sono anche McLaren, Ferrari e Red Bull che stanno reagendo. La prossima gara sarà a Montecarlo e lì vincere potrebbe essere ancora più difficile".

Antonelli e il rispetto per Russell: "Peccato per il guasto"

La corsa sul circuito di Montreal ha regalato emozioni fin dai primi giri, con Antonelli e Russell impegnati in un duello costante fatto di sorpassi, staccate al limite, sagome negli specchietti e musi incollati agli scarichi. Proprio il pilota italiano, al termine della gara, ha voluto sottolineare il rispetto reciproco e il rammarico per il finale inatteso.

"È stata una lotta davvero avvincente quella con George – le parole a caldo di Antonelli -. Eravamo entrambi al limite, e con il vento di oggi non è stato facile. Un giro ha bloccato le ruote e sono passato in testa, poi ho bloccato io e lui mi ha ripassato. È un peccato che abbia avuto il guasto perché avremmo potuto avere una grande battaglia fino alla fine, ma ci prendiamo la vittoria. Un enorme grazie al team".

La gestione della gara dopo essere rimasto da solo in testa

Il pilota italiano ha poi spiegato come abbia dovuto gestire la seconda parte di gara, totalmente diversa dalla prima perché più nessuno era in grado di tenergli testa.

"Quando ero davanti solo – ha aggiunto -, ho dovuto fare attenzione all'usura delle gomme a causa di un po' di graining, ma il ritmo era davvero forte. Ora guardiamo avanti al prossimo Gran Premio".

In Canada il talento italiano ha confermato velocità, freddezza e soprattutto grande correttezza sportiva: qualità che fanno già sognare i tifosi italiani della Formula 1. L'appuntamento è a Monaco, il 7 giugno, nel circuito cittadino dove i valori delle vetture possono ribaltarsi.

Il fairplay di Russell: "Ecco cos'è il Motorsport"

Amaro invece il commento di Russell, costretto al ritiro mentre si trovava in piena lotta per la vittoria. "All'improvviso si è spento tutto. Sono entrato in curva e… niente elettronica, niente frenata. Sinceramente faccio fatica a trovare le parole". Nonostante la delusione, Russell ha voluto elogiare il giovane compagno di squadra e la qualità del duello vissuto in pista: "Penso sia stata una bella battaglia con Kimi, mi è piaciuta tantissimo. Mi sembrava di tornare ai tempi del karting. Non ci siamo toccati, è stata una lotta dura e ravvicinata. Ecco cos’è il Motorsport. Mi sarebbe piaciuto continuare così per altri 30 giri".

Per Antonelli si tratta di una vittoria che potrebbe rappresentare un momento chiave della sua carriera. Non solo per il risultato, ma anche per la maturità dimostrata nelle dichiarazioni e nella gestione della gara.