Alcaraz vuole più soldi: “Noi tennisti siamo ben pagati, ma meritiamo di più. Facciamo spettacolo” I venti tennisti più forti al mondo hanno scritto una lettera nella quale chiedono maggiori introiti, in particolare nelle prove dello Slam. Da Barcellona Carlos Alcaraz ha ribadito il concetto: “La percentuale deve essere vicina a quella che meritiamo”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz è impegnato a Barcellona. È tornato sereno, il successo di Monte Carlo ha spazzato via il periodo negativo e gli dà slancio per la stagione sul rosso, oltre al primato nella Race, in attesa del grande ritorno di Jannik Sinner. Dalla Spagna il numero 2 ATP ha parlato anche della lettera che lui e tanti altri big del tennis hanno scritto all'ITF e agli organizzatori delle prove dello Slam per avere premi maggiori, o meglio più alti soprattutto per chi arriva nelle fasi finali del torneo.

I big del tennis chiedono più soldi

In un'intervista rilasciata a ‘Marca' il quattro volte vincitore Slam ha toccato tantissimi argomenti ed ha parlato anche di un tema spinoso, quello relativo ai guadagni dei tennisti. Negli ultimi anni il sindacato dei giocatori ha cercato di far aumentare i premi dei tennisti di terza e quarta fascia, lo ha fatto in collaborazione con l'ITF che ha alzato i premi che incassa chi perde nei primi turni delle prove Slam – la sola partecipazione agli Australian Open o al Roland Garros può portare nelle tasche di un tennista classificato all'80° posto fino a 80 mila euro.

I primi 20 tennisti della classifica mondiale non sono contrari a ciò, ma pretendono che anche i loro introiti abbiano un incremento e per questo hanno inviato una lettera chiedendo più soldi, o meglio premi più alti per chi arriva fino in fondo.

Alcaraz: "Le percentuali devono essere eque"

Alcaraz non si è nascosto e ha detto: "Se mettiamo in scena uno spettacolo affinché i tifosi possano divertirsi e pagare per vederci, allora la percentuale deve essere vicina a quella che meritiamo". Il concetto lo ha ribadito dicendo: "Il tennis è uno sport ben pagato, ma le percentuali devono essere eque. C'è una percentuale che può essere aumentata per i giocatori".

La lettera che i primi venti giocatori della classifica mondiale hanno scritto e inviato crea polemiche, e potrebbe produrre una frattura all'interno del sindacato ATP. Perché se si considerano i guadagni dei tennisti principali molti potrebbero chiedersi perché i big ‘pretendono' ulteriori introiti. Alcaraz, in questo momento della stagione (a metà aprile e con sei tornei giocati), ad esempio, di soli premi ha intascato oltre due milioni e mezzo di euro.