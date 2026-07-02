La lezione del Giappone dopo l’eliminazione ai Mondiali: 700 tifosi per ringraziare la squadra al suo ritorno

Il Giappone accoglie la propria nazionale di ritorno dai Mondiali dopo l’eliminazione in Brasile con enorme entusiasmo. Circa 700 tifosi in aeroporto per ringraziare la squadra.

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Il Giappone è stato eliminato ai sedicesimi contro il Brasile di Ancelotti capace di mettere ko la squadra nipponica solo dopo un gol di Martinelli al minuto 96 quando ormai sembrava che la partita potesse andare ai supplementari. Delusione enorme per la nazionale del Ct Hajime Moriyasu che però è tornata in Giappone accolta da ben 700 persone in aeroporto. Contrariamente a quanto accade di solito in questi casi, Ct, calciatori e staff, sono stati omaggiati dal pubblico che ha voluto ringraziare i calciatori per l'impegno profuso in campo e per l'impresa sfiorata col Brasile dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Sano.

In tanti, armati di smartphone e un sorriso stampato sul volto, si sono presentati al gate d'uscita del Giappone per immortalare quel momento, accogliere i calciatori come eroi tra applausi e tanta allegria. Il Ct e alcuni giocatori – non tutti erano presenti sullo stesso volo – sono rientrati in Giappone call'aeroporto di Haneda. Erano tutti vestiti in abito elegante e insieme ai tanti tifosi ad accoglierli c'erano anche circa 100 giornalisti presenti. Un attestato di stima enorme per questa nazionale che il popolo giapponese ha voluto dimostrare nonostante l'eliminazione.

Un'autentica lezione rispetto a chi in passato ha accolto all'aeroporto le nazionali non in modo consono, con proteste, o altre dimostrazioni di questo tipo. Anche in questo caso invece il Giappone non solo ha voluto omaggiare i propri calciatori ma l'ha fatto anche in maniera composta, senza eccessi, ma con la solita educazione, disciplina e rispetto. Il Ct Moriyasu e altri calciatori che passavano lungo il corridoio dell'aeroporto, si sono inchinati più volte in segno di apprezzamento per la calorosa accoglienza e dimostrando la loro gratitudine.

Nel frattempo lo stesso Ct Moriyasu ha tenuto anche una conferenza stampa a Tokyo alle 18:30 insieme al presidente della Federazione calcistica giapponese Miyamoto, per fare il punto sul torneo. L'attenzione è concentrata chiaramente sulla possibilità che Moriyasu possa dare qualche informazione in più circa il ​​suo futuro da commissario tecnico della nazionale nipponica. Sullo sfondo la candidatura spontanea dell'ex Milan, Honda, il quale sui social ha fatto sapere di essere disponibile ad assumere eventualmente l'incarico sulla panchina del Giappone.