Spagna-Austria LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

Spagna-Austria si disputerà oggi, giovedì 2 luglio alle ore 21. La sfida si giocherà al SoFi Stadium di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN e in chiaro su Rai Uno. In alternativa in streaming la visione della partita sarà garantita anche sulla piattaforma di Rai Play. Nella notte italiana si è giocata Stati Uniti-Bosnia terminata col punteggio di 2-0 per gli americani.
Le formazioni ufficiali di Spagna-Austria
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct: De la Fuente
AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager A.; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Schlager X.; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Rangnick
Cos'è successo tra Stati Uniti e Bosnia: agli ottavi gli americani sfidano il Belgio
Gli Stati Uniti si sono qualificati agli ottavi di finale dei Mondiali dopo la convincente vittoria per 2-0 contro la Bosnia. A Santa Clara la nazionale statunitense ha avuto la meglio e ora dovrà affrontare il Belgio lunedì pur senza il suo attaccante Folarin Balogun, autore di un gol nel primo tempo. Nella ripresa è stato invece espulso per un fallo molto pericoloso. Nonostante questo gli Stati Uniti sono riusciti a trovare il raddoppio grazie a Tillman.
Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali
Le partite dei Mondiali previste per oggi si sono giocate al Levi's Stadium (Santa Clara) per quanto riguarda la sfida tra Stati Uniti e Bosnia mentre sarà il SoFi Stadium di Los Angeles il teatro della partita tra Spagna e Austria.
Il cammino dell'Austria ai Mondiali fino a questo momento
L'Austria ai Mondiali ha iniziato il suo percorso vincendo all'esordio nella fase a gironi 3-1 contro la Giordania. Subito dopo è arrivato poi la sconfitta contro l'Argentina di Messi col punteggio di 2-0 e successivamente il discusso pareggio 3-3 contro l'Algeria che ha qualificato entrambe le nazionali.
Il cammino della Spagna ai Mondiali fino a questo momento
La Spagna ha iniziato la fase a gironi pareggiando sorprendentemente 0-0 contro Capo Verde all'esordio ai Mondiali. Poi è arrivata la prima vittoria 4-0 contro l'Arabia Saudita e poi ancora il successo nell'ultimo turno del girone contro l'Uruguay col punteggio di 1-0.
I risultati delle partite del giorno precedente
Nella notte si è giocata Stati Uniti-Bosnia terminata con il punteggio di 2-0 per gli americani. Nell'ultimo turno dei sedicesimi inoltre si è anche giocata Messico-Ecuador 2-0 ma anche Inghilterra-Congo 2-1 e Belgio-Senegal 3-2 dopo i supplementari.
Dove vedere Spagna-Austria ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
Spagna-Austria prende il via alle ore 21:00 con la sfida di Lamine Yamal e compagni che sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma di Rai Play. Tutti gli incontri saranno trasmessi anche in diretta TV e streaming su DAZN che detiene i diritti della competizione. Su DAZN la telecronaca dell'incontro è affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Fabio Bazzani. Sulla Rai invece ci sarà Luca De Capitani affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.