Spagna-Austria LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

Spagna-Austria prende il via alle ore 21:00 con la sfida di Lamine Yamal e compagni che sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma di Rai Play. Tutti gli incontri saranno trasmessi anche in diretta TV e streaming su DAZN che detiene i diritti della competizione. Su DAZN la telecronaca dell'incontro è affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Fabio Bazzani. Sulla Rai invece ci sarà Luca De Capitani affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.