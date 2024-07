video suggerito

Alcaraz si riconferma campione a Wimbledon! Djokovic annichilito, con un brivido finale Carlos Alcaraz ha battuto 3 set a zero Novak Djokovic nella finale di Wimbledon portando a casa il suo secondo titolo di Wimbledon consecutivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz concede il bis a Wimbledon e lo fa annichilendo il 7 volte campione Novak Djokovic. Il tennista murciano si è imposto velocemente in 3 set con il risultato di 6-2, 6-2, 7-6, in una finale senza storia almeno fino al terzo set, quando dopo aver fallito 3 match point ha rischiato di complicarsi i piani. Nole molto al di sotto delle aspettative, rispetto al murciano che porta così a casa il secondo titolo consecutivo ai Championship, e il 4° Slam della sua giovane carriera.

Alcaraz dominante in finale a Wimbledon sin dall'inizio, Djokovic in difficoltà

Il primo lunghissimo game del match sembrava il preludio ad una battaglia, e invece il primo set è scivolato via molto velocemente. Nettamente superiore Alcaraz che ha approfittato di un atteggiamento tattico inutilmente troppo aggressivo da parte di Nole, e di errori non da lui. 6-2 in 41′ e match ben indirizzato.

Djokovic in difficoltà costante contro Alcaraz, cede anche il secondo set

Nessuna novità nel secondo parziale, scivolato via addirittura in poco più di mezz'ora. Identico risultato, 6-2, identico doppio break, e identica sensazione di una partita inesistente, con Djokovic in grandissima difficoltà al cospetto di un Carlitos sontuoso. Nei primi due set, solo una palla break concessa dal murciano sui suoi turni in battuta.

Nel terzo set si sono rivisti sprazzi di Djokovic che per la prima volta ha messo un po' di pressione ad Alcaraz. Quest'ultimo comunque è riuscito a non scomporsi, annullando anche due palle break. In crescendo e in fiducia, il murciano è arrivato sul 5-4 con tre match-point di fila a disposizione.

Qui però si è spenta la luce, ed ecco che Djokovic ha recuperato portando la sfida al tie-break. Un brivido per Alcaraz che comunque è riuscito a ritrovare la rotta imponendo

