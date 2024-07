video suggerito

Alcaraz numero 1 del mondo al posto di Sinner, quando rischia il sorpasso Jannik: agosto bollente Jannik Sinner sarà con certezza numero 1 ATP fino alle Olimpiadi e lo sarà pure fino a tutti gli US Open se Alcaraz e Djokovic non faranno la doppietta tra l’Open del Canada e Cincinnati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il tennis è nelle loro mani. Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open ed è il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros e Wimbledon. Si sono presi tre Slam, ora manca l'ultimo, gli US Open che si terranno al termine di un'estate intensissima. Alcaraz dopo aver demolito Djokovic non ha dimenticato l'amico e rivale Sinner, ha parlato della loro rivalità e ha lanciato il guanto di sfida a Jannik alle Olimpiadi, che inizieranno tra meno di due settimane.

Sinner e Alcaraz hanno vinto gli Slam del 2024

Ora il mondo del tennis dibatte, sui social si fa la stessa cosa. Discussione stucchevole con un tema classico: è più forte Sinner o Alcaraz. L'ultimo tennista che vince un titolo importante ha l'onda lunga dalla sua parte. Carlos ha fatto a fettine Djokovic nella finale di Wimbledon e ciò fa si che la copertina sia tutta sua. Ma nonostante abbia appena ventuno anni lo spagnolo sa che basta poco per lasciare il posto in prima pagina a Sinner o a Djokovic, o a qualcun altro.

Carlos trionfa a Wimbledon e regala belle parole a Jannik

Ma nel momento più bello, quello del quarto Slam (nessuno come lui a 21 anni nella storia del tennis) e secondo di fila ai Championships, il numero 3 della classifica ATP ha parlato di Sinner, rispondendo a una domanda sulle loro vittorie nelle prove del Grande Slam nel 2024: "Penso che sia positivo per il tennis con Jannik a 21 e 22 anni, ed essere in cima alle classifiche. Sono davvero felice di averlo lì in alto, con me. Come ho detto molte volte noi abbiamo una bella rivalità. Ci sono altri giovani che stanno emergendo ed è fantastico per lo sport, per il tennis".

Un bell'attestato di stima, l'ennesimo dello spagnolo verso Sinner che ora però dovrà guardarsi da Alcaraz nella classifica ATP. Perché i due titoli Slam vinti dallo spagnolo riavvicinano in modo notevole Carlos a Jannik, che per ora resta saldamente numero uno in entrambe le classifiche.

La lotta per il primo posto nella classifica ATP

Nella classifica ATP canonica, quella che vale per la storia e si basa sulle 52 settimane, Sinner è numero 1 con 9570 punti, circa mille in più di Djokovic, che ne ha 8460, segue a ruota Alcaraz con 8130. Ora sgombriamo il campo da ogni tipo di ipotesi. Jannik sarà numero 1 dopo Olimpiadi ma in linea teorica potrebbe non esserlo agli US Open.

I tre big del tennis saranno in campo ai Giochi di Parigi, che non assegnano punti per la classifica. Dunque classifica immutata anche dopo, e il dopo è rappresentato dall'Open del Canada e dall'altro 1000 di Cincinnati. Il torneo olimpico di tennis si chiuderà il 4 agosto, a Montreal si giocherà dal 6 agosto. Se andranno fino in fondo a Parigi (c'è anche la finale per il bronzo) – Sinner, Alcaraz, Djokovic saranno impegnati anche nel doppio e forse nel misto – difficilmente voleranno in Canada. Al di là delle presenza o meno, Jannik in ogni caso perderà i 1000 punti del titolo del 2023.

Montreal e Cincinnati determinanti prima degli US Open

Di sicuro saranno tutti in campo a Cincinnati, dove Djokovic batté in finale Alcaraz. Tutto sommato i tre vivono una situazione molto simile, con una classifica che scorporata dai punti dei 1000 vede Sinner a quota 8570 (già senza i 1000 punti del Canada), Djokovic a 7460 (senza i 1000 di Cincinnati) e Alcaraz a 7350 (sottratti i 600 di Cincinnati e i 180 del Canada).

Dunque se gli inseguitori dell'azzurro non voleranno all'Open del Canada Sinner sarà numero 1 ATP sino al termine degli US Open e arriverebbe con certezza ad effettuare 13 settimane da capolista, non male. Poi si vedrà. Intanto dipenderà dal bottino di Montreal e Cincinnati e poi soprattutto da quello di Flushing Meadows, perché a New York saranno in palio punti molto pesanti.