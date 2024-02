Sorteggiato il tabellone dell’ATP Rotterdam: Sinner con van de Zandschulp, può diventare numero 3 del ranking Sinner se la vedrà al primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam con van de Zandschulp. L’avversario più forte fino all’eventuale finale è Hurkacz. In tabellone anche Rune, Rublev, Sonego e Musetti. Diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

É stato sorteggiato il tabellone del torneo di Rotterdam, che si disputa da lunedì 12 a domenica 18 febbraio. Jannik Sinner torna alle gare dopo il successo degli Australian Open. L'italiano è la testa di serie numero 1 del torneo e se riuscisse a vincere il torneo supererà Medvedev e diventerebbe numero 3 ATP per la prima volta in carriera. I rivali principali Rublev, Rune e Hurkacz. Il torneo non si potrà seguire in diretta TV in chiaro, Sky detiene i diritti in esclusiva. Streaming con Sky Go e NOW.

Il tabellone di Rotterdam: Sinner può sfidare Hurkacz

Jannik Sinner è la testa di serie numero uno in Olanda. Il suo esordio sarà van de Zandschulp, che curiosamente ha sfidato nel primo turno degli Australian Open. Probabilmente il numero 4 del mondo scenderà in campo martedì. Dovesse passare il turno sfiderà Monfils o un qualificato.. Nei quarti secondo tabellone l'avversario dovrebbe essere Bublik, testa di serie numero sei. L'ipotetica semifinale è con Hurkacz. Mentre la finale la giocherebbe con uno tra Rublev o Rune

In lizza anche Sonego e Musetti. Il primo ha pescato malissimo, giocherà con Dimitrov, forse martedì. Mentre il secondo se la vedrà con Griekspoor. In poche parole ci sarà una doppia sfida tra Italia e Olanda.

Sinner – van de Zandschulp

Sonego – Dimitrov

Musetti – Griekspoor

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Il torneo ATP 500 di Rotterdam durerà una settimana, inizierà lunedì 12 febbraio e terminerà con la finale domenica 18 febbraio. I primi turni si disputeranno tra lunedì e martedì, il secondo turno tra mercoledì e giovedì. Quarti venerdì, le semifinali sabato. Mentre domenica ci sarà la finale, in programma alle ore 15. Diretta TV in esclusiva su Sky.

Lunedì 12 febbraio, martedì 13 febbraio: primo turno

Mercoledì 14 febbraio, giovedì 15 febbraio: secondo turno

Venerdì 16 febbraio: quarti

Sabato 17 febbraio: semifinali

Domenica 18 febbraio: finale