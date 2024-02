Sinner-Monfils all’ATP Rotterdam in diretta: in palio i quarti di finale, dove vedere in TV e streaming la partita di tennis

Dove vedere Sinner-Monfils in TV? La partita del torneo di Rotterdam si potrà vedere in esclusiva su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Tennis (203). Solo gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire il match in televisione, visto che non ci saranno dirette in chiaro. In streaming la sfida sarà visibile su Sky Go e NOW, piattaforma live on demand.