Sinner-Monfils ATP Rotterdam 2024: orario della prossima partita e dove vederla in tv e streaming Jannik Sinner scenderà in campo contro Gael Monfils negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il match si giocherà giovedì 15 febbraio e inizierà alle ore 19:30. Diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver sconfitto nel primo turno l'olandese van de Zandschulp, Jannik Sinner giocherà il match di secondo turno del torneo ATP di Rotterdam giovedì 15 febbraio contro Gael Monfils. L'incontro non si disputerà prima delle ore 19:30. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, streaming possibile con Sky Go e NOW.

Sinner battendo van de Zandschulp ha vinto la 28ª partita delle ultime trenta giocate, tutto ovviamente sublimato dalla prima vittoria Slam della sua carriera agli Australian Open

Sinner-Monfils si terrà giovedì 15 febbraio. Un match dietro l'altro. Perché van de Zandschulp lo ha sconfitto nella serata di mercoledì. Altro giro, altro match serale per il numero 4 ATP che non scenderà in campo prima delle 19:30. Potrebbe anche iniziare più tardi l'incontro, perché in precedenza sul campo centrale di Rotterdam si terranno tre incontri: Dimitrov-Fucsovics, Rune-Shevchenko e Hurkacz-Griekspoor, ma in Olanda si parte di buon mattino, proprio per evitare che slitti ulteriormente il programma della sessione serale, che proseguirà poi con l'incontro tra il tedesco Struff e il finlandese Ruusuvuori.

Jannik Sinner e Gael Monfils si troveranno uno di fronte all'altro per la sesta volta. Il bilancio è nettamente favorevole a Sinner, che nei confronti diretti è avanti 4-1. Ha perso solo il primo incontro, giocato nell'autunno del 2019 quando Jannik aveva appena 18 anni. Poi quattro vittorie in fila per l'azzurro, memorabile quella al quinto degli US Open 2021. Pesanti anche i successi di Sofia (era la finale del 2021) e del 1000 di Toronto, torneo che Sinner poi ha vinto la scorsa estate. Il match sarà mandato in onda in diretta TV da Sky, che ha l'esclusiva del torneo. Non è prevista la diretta in chiaro. Streaming con Sky Go e con NOW, per i rispettivi abbonati.