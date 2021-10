Sinner da sogno a Sofia! Batte Monfils, è il quarto titolo vinto in carriera Jannik Sinner vince ancora il torneo ATP 250 di Sofia e si avvicina alle ATP Finals. Il tennista italiano ha sconfitto in due set nella finale del torneo bulgaro Gael Monfils. Per Sinner è il terzo titolo del 2021 ed è il quarto in carriera. Con questo successo Sinner al 10° posto della ATP Singles Race.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista italiano si è imposto in finale in due set con il punteggio di 6-3 6-4 sul francese Gael Monfils. Sinner conquista il terzo titolo del 2021, il quarto stagionale, e balza al 10° posto della Race, la classifica che determina i partecipanti alle ATP Finals di Torino.

Voleva vincere e ha vinto, non la finale, ma proprio tutto il torneo Jannik Sinner che da testa di serie numero 1 ha conquistato il quarto titolo della carriera. Era nettamente favorito, ma confermarsi è sempre la cosa più difficile e anche attraverso qualche difficoltà l'italiano è riuscito a giungere in finale, e oggi ha sconfitto velocemente Monfils, giocatore dal grande passato e che è ancora capace di giocare a buoni livelli, ma che è riuscito a opporre resistenza a Jannik. Un break per set e trofeo vinto. Sinner ha servito bene ed è riuscito a muovere l'avversario a suo piacimento. Insomma una finale senza storia.

Sinner si aggiudica così il quarto torneo della sua carriera, un bilancio eccezionale se si considera che il tennista italiano ha appena vent'anni. A Sofia ruppe il ghiaccio lo scorso novembre, mentre in questo 2021 sul cemento si è imposto a Melbourne e Washington. Ora dopo aver festeggiato il successo di Sofia volerà in California, dove si disputerà il torneo di Indian Wells. I 250 punti conquistati a Sofia proiettano al decimo posto della Race Jannik, che ha superato Auger-Aliassime e ora dovrà nel prossimo mese cercare di passare anche uno tra Ruud, che stanotte giocherà la finale del torneo di San Diego, e Hurkacz, vincitore a Metz una settimana fa. Sarebbe un sogno avere assieme Berrettini e Sinner alle ATP Finals.