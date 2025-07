Sinner-Shelton oggi ai quarti di Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

video suggerito

Jannik Sinner oggi giocherà contro Shelton la partita dei quarti di finale di Wimbledon. Dopo aver superato il turno precedente per il ritiro dello sfortunato Dimitrov l'incertezza sulle condizioni del numero uno al mondo per il suo infortunio al gomito è stata spazzata via dalle parole di coach Cahill. Sinner-Shelton è in programma oggi mercoledì 9 luglio non prima delle 15:30 sul campo 1. Jannik è avanti 5-1 nei precedenti e in caso di vittoria affronterà uno tra Cobolli e Djokovic. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

A che ora gioca Sinner oggi contro Shelton a Wimbledon: orario e programma

La partita tra Sinner e Shelton è in programma sul campo 1 non prima delle 15:30. L'orario d'inizio della sfida potrebbe cambiare in base alla sfida che si disputerà in precedenza sullo stesso campo, ovvero quella tra Swiatek e Samsonova che inizierà alle 14. Sul campo Centrale invece si parte alle 14:30, con Andreeva-Bencic e poi sarà il turno di Cobolli-Djokovic.

Sinner-Shelton, dove vederla in TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Ben Shelton sarà visibile in esclusiva per gli abbonati Sky. Il match andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), mentre non è prevista alcuna trasmissione in chiaro. L’emittente satellitare garantisce una copertura completa del torneo di Wimbledon. L’incontro sarà inoltre visibile in alta qualità su Sky Sport 4K (canale 213 per chi dispone di Sky Q) e su Sky Sport Mix (canale 211), grazie a “Diretta Wimbledon”. In alternativa, per chi preferisce lo streaming, la partita potrà essere seguita anche tramite Sky Go o sulla piattaforma NOW. Tutti servizi per i rispettivi abbonati.

Sinner-Shelton, i precedenti

Sinner e Shelton si sono affrontati sei volte in carriera con il bilancio che è di 5-1 in favore del tennista italiano. Quest’ultimo ha perso solo il primo confronto nel 2023 nei sedicesimi di Shanghai, poi ha sempre vinto. I due si sono affrontati anche a Wimbledon nel 2024 con Jannik vincente in tre set. L’ultima sfida? In semifinale agli ultimi Australian Open, con un successo agevole dell’azzurro.