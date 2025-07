video suggerito

Jannik Sinner ha effettuato la risonanza al gomito per l’infortunio a Wimbledon: le ultime news Jannik Sinner ha effettuato la risonanza magnetica al gomito, infortunato durante la partita degli ottavi con Dimitrov. L’esito non è stato reso noto. Il numero 1 si allenerà a Wimbledon nel pomeriggio di martedì 8 luglio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La partita tra Sinner e Dimitrov è stata contrassegnata dal ritiro del tennista bulgaro, che ha abbandonato dopo aver vinto i primi due set. Il ritiro di Dimitrov, che ha lasciato in lacrime e tra gli applausi, è stata la notizia del lunedì di Wimbledon, ma durante quella partita ha riportato un infortunio al gomito anche Sinner, che nella giornata di martedì ha effettuato una risonanza magnetica. L'esito non è stato reso noto. Jannik dovrebbe allenarsi, comunque, nel pomeriggio e questo sulla carta è un buon segnale.

Le condizioni di Sinner dopo l'infortunio a Wimbledon: ha effettuato la risonanza

Il problema al gomito lo ha patito durante il primo game dell'incontro con Dimitrov, ha continuato a giocare, poi Jannik dopo la partita ha dichiarato che avrebbe effettuato una risonanza magnetica. Così è stato. Alle 10 locali (le 11 in Italia) di martedì 8 luglio, Sinner ha effettuato una risonanza magnetica. L'esito non è stato svelato, e fonti interne fanno sapere che nulla verrà svelato né in giornata né domattina.

Dunque non ci sono certezze apparenti, ma in realtà una ce n'è. C'è un segnale che pare positivo. Perché Sky Sport fa sapere che Sinner ha prenotato un campo d'allenamento nel pomeriggio di oggi, sarà in campo attorno le ore 17 a Aorangi Park per testare le condizioni del gomito. Si attende e ci si augura di avere notizie positive sulle condizioni di Sinner, che mercoledì dovrà sfidare Shelton nei quarti.

L'infortunio al gomito di Sinner durante il match con Dimitrov

Sinner nel primo gioco della partita con Dimitrov è scivolato sull'erba, non era parso nulla di grave, anche se il numero 1 ATP si era toccato il gomito immediatamente, e poi più volte durante il primo set. Jannik ha proseguito a giocare e a metà del secondo set ha chiesto l'intervento del medico e del fisioterapista, che lo ha trattato, mentre il medico gli ha fatto prendere tre pillole.

"Il gomito? C'è un po' di preoccupazione"

Chiusa la partita, salutato con affetto Dimitrov, in conferenza stampa Sinner ha parlato delle sue condizioni e ha messo in allarme i suoi tifosi: "Il gomito? C'è un po' di preoccupazione, dipenderà da come reagisco domattina. Farò i controlli e vediamo come va". Parole non allarmistiche quelle dell'altoatesino, che però hanno comunque acceso un campanello d'allarme, perché evidentemente qualcosa c'è.