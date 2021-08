Jannik Sinner trionfa a Washington, batte McDonald ed entra i primi 15 ATP Jannik Sinner a Washington ha vinto il torneo più importante della sua carriera. L’italiano ha sconfitto nella finale dell’ATP 500 l’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 7-5 4-6 7-5. Sinner è il più giovane vincitore di un ATP 500 degli ultimi 12 anni, è il primo italiano a vincere Washington e ora è 10° nella Race e 15° nella classifica ATP.

A cura di Alessio Morra

Non si fa mancare niente l'Italia a livello sportivo in queste settimane. Dopo i trionfi agli Europei e le 40 medaglie vinte alle Olimpiadi. All'elenco dei vincitori si aggiunge Jannik Sinner che ha conquistato il primo ATP 500 della sua carriera. A Washington l'azzurro ha sconfitto in una splendida finale l'americano McDonald in tre combattutissimi set e ora è numero 15 della classifica mondiale (10 della Race, la classifica che vale per la corsa alle ATP Finals).

La finale Sinner-McDonald è stata combattutissima

La finale dell'ATP 500 di Washington è stata bellissima. Sinner e McDonald per caratteristiche sono ben assortiti e danno vita a un match da ‘videogioco', colpi bellissimi da ambo le parti con tante variazioni e una velocità enorme. L'americano sorprende ad esempio con qualche serve and volley. Jannik parte meglio e al quarto gioco ottiene il break, ma McDonald in un game da quasi dieci minuti al quarto tentativo ottiene il break. Non si scompone Sinner che si rimette avanti, sul 5-3 però il servizio lo perde e ridà fiato a McDonald che deve metterci tutta l'arte sua per cancellare sei setpoint all'altoatesino e rimanere a galla. McDonald è tenace e cancella altri quattro setpoint nel dodicesimo gioco, ma l'italiano all'undicesimo tentativo si prende il primo set (7-5).

Primo titolo 500 per Jannik

L'americano, che ha vissuto una settimana magica e giocava la prima finale della sua carriera, porta a casa il secondo set con il punteggio di 6-4. Match in parità e terzo set decisivo con Jannik che serve per primo e quindi mette pressione soprattutto nel finale all'avversario, che sperava di essere il primo americano vincente a Washington da Roddick (2007), ma non ci è riuscito. Sinner come nel primo set fa il break a un passo dal tie-break e con il punteggio di 7-5 4-6 7-5 diventa il più giovane tennista dal 2009 a vincere un ATP 500 e pure il primo italiano a vincere questo torneo (nessun azzurro non era nemmeno prima di quest'anno riuscito a giocare una finale in questo torneo). E ora la classifica sorride nuovamente. Tra i pretendenti per un posto alle Finals c'è a pieno titolo Sinner, che è pronto a scalare la classifica in questa magica estate per l'Italia. Jannik è numero 15 ATP e nella Race è salito al 10° posto.