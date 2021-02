Come da pronostico il giovane tennista italiano si è imposto nella finale del Torneo di Melbourne. Sinner ha battuto in due set nel derby Stefano Travaglia e si aggiudicato il secondo titolo ATP della sua carriera.

Sinner cresce di settimana in settimana, l'azzurro ha vinto in modo autoritario la finale del Great Ocean Road di Melbourne contro Travaglia. Un match combattuto lottato terminato con il punteggio di 7-6- 6-4. Il 19enne, che in Australia si è allenato con Nadal, dal quale ha detto di aver imparato molto, era uno dei favoriti della vigilia per la vittoria finale del torneo e si sa quando si hanno i favori del pronostico non è mai facile riuscire, poi, a conquistare il trofeo. Invece con un percorso netto e un matchpoint annullato in semifinale contro Khachanov il ‘predestinato' del tennis si è aggiudicato il secondo titolo della sua carriera.

Secondo titolo ATP

Il successo ottenuto nell'ATP di Melbourne è certamente importante, perché Sinner inizia la stagione benissimo, perché grazie a questo titolo conquista i punti che lo portano al 32° posto della classifica mondiale, ma ha un valore importante perché l'italiano mostra grande continuità ad alti livelli. Sinner aveva chiuso il 2020 vincendo a Sofia il primo torneo e ora inizia la nuova stagione facendo il bis.

Bravo anche Stefano Travaglia

Grandi applausi li merita pure Stefano Travaglia che a 29 anni ha disputato la prima finale a livello ATP della sua carriera. Un grande premio per questo ragazzo di Ascoli che è cresciuto moltissimo in questi ultimi mesi grazie al grande lavoro con coach Vagnozzi.

Sinner agli Australian Open sfiderà Shapovalov

Sinner dovrà dimenticare però molto presto questo successo. Perché già lunedì sarà in campo sempre sui campi di Melbourne per gli Australian Open, la prima prova del Grande Slam. Il sorteggio non è stato benevolo per il giovane talento che dovrà vedersela con Shapovalov, numero 11 del seeding, altro grande talento del futuro. Sempre lunedì in campo Travaglia contro l'americano Tiafoe.