Jannik Sinner vola agli ottavi di Rotterdam, liquidato van de Zandschulp in due set Con il punteggio di 6-3 6-2 Jannik Sinner ha regolato van de Zandschulp e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Tornerà in campo giovedì sera contro Monfils.

A cura di Alessio Morra

Esordio agevolissimo nel torneo di Rotterdam per Jannik Sinner, che in due comodi set ha regolato il giocatore di casa Botic van de Zandschulp. Per l'italiano è l'ottavo successo su otto partite giocate in questo 2024. Tornerà in campo giovedì sera, quando sfiderà il francese Gael Monfils. Partirà naturalmente favorito, ma sarà un test più probante.

Il primo incontro dopo aver vinto gli Australian Open non era complicato, anzi, ma più di un tennista dopo aver trionfato nel primo Major ha finito per perdere. L'ultimo ad aver vinto un torneo dopo aver conquistato il primo Slam è stato Lleyton Hewitt (era il 2001, anno in cui è nato Sinner). Ma la partita è stata agevole. L'olandese è partito bene, ma poi appena Jannik ha alzato il ritmo non c'è stata più partita. Break al quinto gioco, una magia nell'ottavo e altro break nel nono gioco: 6-3.

Nel secondo set van de Zandschulp si procura subito tre palle break, non le sfrutta e perde la battuta poco dopo. Jannik gioca con l'intelligenza, alza il livello quando gli serve e prova anche nuove soluzioni tattiche. Meno di novanta minuti ed è 6-3 6-3 tra gli applausi del pubblico, che potrà goderselo di nuovo.

Ora poco riposo per Sinner che se arriverà fino in fondo giocherà tutti i giorni fino a domenica. Giovedì, sempre alle 19:30, tornerà sul campo centrale dell'ATP di Rotterdam e lo farà contro Gael Monfils, tennista molto indietro in classifica ma dotato di talento e soprattutto di grande imprevedibilità.

Sinner continua la sua meravigliosa marcia. Da ottobre a questa parte, Jannik ha vinto 28 delle 30 partite giocate. Un ruolino incredibile quello del tennista italiano, che se vincerà il torneo di Rotterdam diventerà per la prima volta in carriera numero 3 della classifica ATP.