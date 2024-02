Sinner-van de Zandschulp in diretta all’ATP Rotterdam: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming

Jannik Sinner torna in campo oggi per la prima volta da campione Slam e affronta van de Zandschulp per il primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam: in palio il pass per gli ottavi di finale. Il tennista azzurro, numero 4 al mondo e prima testa di serie del tabellone, affronta il giocatore olandese 66° del ranking ATP, già sconfitto a Melbourne. La sfida si gioca oggi non prima delle ore 19:30 con diretta TV su Sky e NOW e in streaming su Sky GO ed è la prima del programma serale sul campo centrale. In caso di successo a Rotterdam, complice l'assenza di Medvedev, Jannik diventerebbe il nuovo numero 3 del mondo. “Botic è un avversario duro – ha dichiarato Sinner in conferenza – Non guardo oltre in tabellone, mi concentro sul primo turno". In caso di vittoria, Sinner sfiderebbe Monfils (che ha eliminato Shapovalov) al prossimo turno del torneo. Tra i risultati di oggi il ko di Sonego eliminato da Dimitrov.

A che ora gioca Sinner oggi contro van de Zandschulp all'ATP Rotterdam: orario e programma

La partita tra Sinner e van de Zandschulp è in programma oggi mercoledì 14 febbraio non prima delle 19:30. L'orario d'inizio del match potrebbe slittare nel caso in cui la sfida precedente, ovvero Safiullin-Rune dovessero allungarsi più del dovuto, comportando uno slittamento dello stesso.

Dove vedere Sinner- van de Zandschulp in TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-van de Zandschulp? La partita del primo turno del torneo ATP di Rotterdam sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Diretta TV sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (ovvero 201 e 205) e nessuna trasmissione del match in TV in chiaro. Streaming disponibile su Sky Go, applicazione riservata agli abbonati Sky, e possibilità di acquistare il biglietto del singolo evento sulla piattaforma live on demand NOW. Non è prevista la radiocronaca della sfida

I precedenti tra Sinner e van de Zandschulp

Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp si sono affrontati per la prima volta poche settimane fa. Un precedente fortunato per il tennista italiano che si sbarazzò dell’olandese 28enne nel primo turno degli Australian Open agevolmente in tre set. Un risultato che evoca dolci ricordi visto che Jannik ha vinto poi il primo Slam della sua carriera.

van de Zandschulp è un giocatore solido da fondo ma che si è stabilito ora molto al di sotto della top 30. Giocatore ha dei buoni fondamentali, con una discreta manualità a rete. Questa situazione gli ha permesso anche di essere un buon doppista. Non sembra avere comunque le caratteristiche tecniche e tattiche per poter contrastare il gioco di Sinner, almeno sulla carta. 