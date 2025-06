video suggerito

ATP Halle 2025, il tabellone di Jannik Sinner: Bublik, Rublev e Zverev i possibili avversari Jannik Sinner torna in campo e lo fa nel torneo ATP 500 di Halle. Sinner, campione in carica, esordirà contro un qualificato nel torneo che inizia lunedì 16 e termina domenica 22 giugno.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna a giocare dopo la finale del Roland Garros. Una finale amara, perché persa in cinque set, con tre matchpoint a favore con Alcaraz. Jannik si è rilassato, si è ritemprato con gli amici più cari, e ora è ad Halle dove difende il titolo vinto lo scorso anno. Sinner è naturalmente la testa di serie numero 1 del torneo ATP 500, che vede in tabellone anche Zverev, Medvedev, Rublev e il giovane Joao Fonseca, oltre agli italiani Sonego, Darderi e Cobolli.

Il tabellone di Halle, gli avversari di Sinner

Jannik Sinner farà il suo esordio con un tennista proveniente dalle qualificazioni, dunque sulla carta un avvio molto morbido, anche se dalle qualificazioni possono spuntare erbivori puri. Al secondo turno Sinner affronterebbe il vincente di Muller-Bublik, con il kazako spazzato via da Jannik al Roland Garros che sull'erba gioca bene e qualche anno fa si è aggiudicato proprio il titolo dell'ATP 500 di Halle.

Nell'eventuale quarto di finale Sinner sfiderebbe uno tra Machac e Hurkacz, grande amico dell'azzurro, e partner in doppio nel torneo tedesco un anno fa. In semifinale in teoria ci sarebbe uno tra Rublev e Auger-Aliassime, due tennisti altamente incostanti. Mentre in finale uno tra Medvedev, Tsitsipas e Zverev, numero 2 del seeding, giocatore di casa e in finale sull'erba di Stoccarda.

Il calendario completo dell'ATP 500 Halle: date e orari

Il torneo di Halle si disputa dal 1993 ed è un appuntamento fisso del circuito, si è disputato sempre sull'erba. Roger Federer detiene il record di successi, mentre Sinner è il campione in carica. Si giocherà da lunedì 16 a domenica 22 giugno.

Lunedì 16 giugno: primo turno (ore 11)

Martedì 17 giugno: primo turno (ore 11)

Mercoledì 18 giugno: secondo turno (ore 11)

Giovedì 19 giugno: secondo turno (ore 11)

Venerdì 20 giugno: quarti (ore 12)

Sabato 21 giugno: semifinali (ore 12)

Domenica 22 giugno: finale (ore 13)