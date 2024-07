video suggerito

Sinner-Kecmanovic oggi a Wimbledon, quando gioca e dove vedere il tennis in TV e streaming: orari e programma Jannik Sinner affronta Miomir Kecmanovic nel terzo turno di Wimbledon. L’incontro in diretta TV solo su Sky si disputerà alle ore 19. In campo anche Fognini-Bautista Agut e Paolini-Andreescu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo dopo la splendida partita giocata con Berrettini. Il numero 1 ATP sui campi in erba dell'All England Club sfiderà nel match di terzo turno del torneo di Wimbledon il serbo Kecmanovic, che ha eliminato Griekspor. Sinner aveva iniziato il torneo battendo il tedesco Hanfmann e dovesse vincere negli ottavi troverebbe il vincente di Shapovalov-Shelton. L'incontro tra Sinner e Kecmanovic è stato programmato sul campo centrale e non inizierà prima delle ore 19.

Diretta TV in esclusiva su Sky per Sinner-Kecmanovic. Streaming possibile con Sky Go e NOW. I precedenti sono tre, ha sempre vinto Jannik. Nel programma di oggi saranno complessivamente tre gli italiani in campo, gli altri, oltre Sinner, saranno Fabio Fognini, che affronterà Roberto Bautista Agut sul campo 16, e Jasmine Paolini che se la vedrà con Bianca Andreescu sul campo 1 alle ore 14. Segui le partite in diretta e i risultati live su Fanpage.it.

A che ora inizia Sinner oggi contro Kecmanovic a Wimbledon: orario e programma

La partita tra Sinner e Kecmanovic è in programma venerdì 5 luglio. L'incontro del numero 1 del mondo è stato programmato sul campo centrale, e sarà il terzo di giornata e seguirà Alcaraz-Tiafoe e Raducanu-Sakkari. Il programma inizia alle ore 14:30. Dunque è presumibile che il tennista italiano e quello serbo non inizieranno a giocare prima delle ore 19.

Dove vedere Sinner-Kecmanovic in tv e streaming

Dove vedere Sinner-Kecmanovic in TV? L'incontro di Sinner del terzo turno di Wimbledon non sarà visibile in nessun modo in chiaro, e in TV sarà trasmesso in esclusiva su Sky. Streaming possibile con Sky Go e NOW per abbonati.

Gli altri italiani oggi a Wimbledon: dove vedere Fognini e Paolini

L'attenzione sarà ovviamente tutta su Jannik Sinner, numero 1 ATP e del tabellone, che affronterà il serbo Kecmanovic. Ma in questo venerdì toccherà pure a Fabio Fognini, contro lo spagnolo Bautista Agut, in un incontro di terzo turno tra tennisti over 35, e Jasmine Paolini. La numero 7 WTA avrà un avversario ostico: la canadese Bianca Andreescu.

Sinner-Kecmanovic ore 19

Fognini-Bautista Agut ore 12

Paolini-Andreescu ore 14.