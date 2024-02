Sinner-de Minaur, la finale in diretta LIVE all’ATP Rotterdam: dove vedere in TV e streaming la partita di tennis

Jannik Sinner affronta Alex de Minaur nella finale del torneo ATP di Rotterdam. Sinner già qualificandosi per la finale ha la certezza di raggiungere la 3ª posizione del ranking ATP nella classifica mondiale. Il tennista italiano, che ha vinto tutte le undici partite disputate nel 2024, parte favorito contro l'australiano, con il quale ha sempre vinto nei sei precedenti scontri diretti. Sinner ha vinto tutti i sei precedenti contro De Minaur: la finale sarà in diretta TV su Sky, canali 201 e 203, e in streaming su Sky Go e NOW.

L'altoatesino è volato a Rotterdam ben sapendo di essere il favorito e consapevole che vincendo il torneo sarebbe entrato nella Top 3 per la prima volta in carriera. È diventato il primo italiano a raggiungere questo straordinario traguardo. Per tagliarlo gli è ‘bastato' qualificarsi per la finale.

0

16 minuti fa 13:45 I precedenti tra Sinner e de Minaur, dal 2024 nella top ten ATP A guardare i confronti diretti non c'è storia tra Sinner e de Minaur. Jannik è avanti 6-0 nei precedenti. Ha concesso le briciole all'australiano nei sei incontri, tra questi la finale di Toronto e quella di Coppa Davis, quando Sinner battendo de Minaur diede il punto decisivo all'Italia. A cura di Alessio Morra 28 minuti fa 13:33 Dove vedere Sinner-de Minaur a Rotterdam in diretta TV e streaming Jannik Sinner e Alex de Minaur si ritrovano in campo dopo quasi tre mesi. Sarà la settima sfida tra i due. L'incontro prenderà il via alle ore 15:30 e si potrà seguire solamente su Sky, sui canali 201 e 203. Sky detiene i diritti in esclusiva del torneo ATP 500 di Rotterdam. Streaming visibile con Sky Go e NOW. A cura di Alessio Morra 30 minuti fa 13:31 A che ora gioca Sinner oggi contro de Minaur: orario e programma La finale del torneo di singolare tra Jannik Sinner e Alex de Minaur sarà l'ultimo atto di Rotterdam. Il programma di domenica 18 febbraio si chiuderà con il match dell'italiano, che non inizierà prima delle ore 15:30. A cura di Alessio Morra 31 minuti fa 13:30 ATP Rotterdam 2024, oggi Sinner-de Minaur: orario TV e dove vedere la finale di tennis in diretta e streaming Jannik Sinner scenderà in campo oggi pomeriggio nella finale del torneo di Rotterdam. L'azzurro affronterà l'australiano Alex de Minaur. L'incontro inizierà alle ore 15:30 e si potrà seguire in diretta TV su Sky. Streaming possibile con Sky Go e NOW. A cura di Alessio Morra