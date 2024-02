Jannik Sinner in finale a Rotterdam, è numero 3 al mondo nel ranking ATP! Battuto Griekspoor Sinner batte in due set Griekspoor a Rotterdam e si qualifica per la finale che disputerà domenica 18 febbraio contro Alex de Minaur. Jannik ha la certezza di diventare così numero 3 ATP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner è in finale anche nel torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha sconfitto in due set il padrone di casa Tallon Griekspoor e domenica sfiderà per il titolo l'amico Alex de Minaur, che ha battuto sei volte nei sei precedenti. Sinner già vincendo questa semifinale ha la certezza di salire al numero 3 della classifica mondiale, se conquisterà il torneo sarà il terzo giocatore ATP già lunedì prossimo.

La partita inizia in modo meraviglioso. Griekspoor se la gioca alla sua maniera e cioè attaccando, ma marca male per lui. L'antifona Sinner la fa sentire subito, break in avvio, poi altro break nel quinto gioco. Velocemente è 6-2 per Jannik che dopo 34 minuti è avanti.

Il secondo set è un pizzico più laborioso. Griekspoor chiede un medical time out per un problema alle vesciche, dopo lo stop è più vispo. Si procura due palle break, che Jannik annulla. Accade la stessa cosa nel game successivo. Poi il break decisivo nel nono gioco. Sinner serve per il match e chiude 6-2 6-4. Finale bis nel 2024 per Jannik dopo quella degli Australian Open.

Jannik affronterà Alex de Minaur nella finale dell'ATP di Rotterdam. Il numero 9 al mondo ha regolato nella sua semifinale in due set Dimitrov, che formalmente è il tennista con più vittorie nell'anno solare. Anche se quelle di Sinner, che disputerà per il secondo anno consecutivo, pesano molto di più.

L'azzurro è favorito, lo è per diversi motivi, compresi i confronti diretti. Sinner ha giocato sei volte contro l'australiano, che è un suo caro amico, e lo ha sconfitto in tutte e sei le occasioni.

I numeri di Sinner da cinque mesi a questa parte sono straordinari. Questa è la quinta finale raggiunta nei sette tornei giocati e il successo su Griekspoor è il trentunesimo nelle ultime trentatré partite. Un fenomeno di continuità.