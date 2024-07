video suggerito

Quando si gioca Sinner-Berrettini a Wimbledon 2024: data e orario TV della partita di tennis Jannik Sinner e Matteo Berrettini si affronteranno nel secondo turno del torneo di Wimbledon. L’incontro si disputerà mercoledì 3 luglio, diretta TV su Sky. Non è ancora noto l’orario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ora è ufficiale. Jannik Sinner e Matteo Berrettini si affronteranno nel secondo turno del torneo di Wimbledon. I due tennisti italiani scenderanno in campo in un attesissimo derby mercoledì 3 luglio, lo faranno con ogni probabilmente sul campo centrale. Sia Sinner che Berrettini hanno vinto in quattro set il match d'esordio.

Sinner-Berrettini a Wimbledon 2024, quando si gioca

Per ora l'unica cosa certa è la data. Il derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini si terrà mercoledì 3 luglio, giorno dedicato alla parte alta del tabellone maschile. La sfida tra Sinner e Berrettini, che si sono affrontati solo una volta in carriera, verrà programmata sul Center Court (il campo centrale) di Wimbledon, da dove era stato inspiegabilmente escluso Jannik nella prima giornata. L'orario sarà reso noto solo dopo la pubblicazione del programma. Si può solo dire che il match si giocherà di pomeriggio.

A che ora si gioca Sinner-Berrettini a Wimbledon

Il 3 luglio dunque ci sarà il derby italiano tra Sinner e Berrettini. Partita d'elite, tra un semifinalista e un finalista di Wimbledon che si affronteranno sul campo centrale. Orario ancora ignoto. Il programma partirà alle 14:30, difficile immaginarli per il primo incontro, che potrebbe essere lasciato o ancora ad Alcaraz o a Emma Raducanu.

Dove vedere Sinner-Berrettini a Wimbledon in TV e streaming

Il torneo di Wimbledon sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva, dal primo all'ultimo punto, da Sky, che dunque manderà in onda sui canali principali la partita tra Sinner e Berrettini, che finora si sono sfidati solo lo scorso agosto nel torneo di Toronto (vinse 6-4 6-3 Jannik). Diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252. Streaming possibile con Sky Go e NOW.