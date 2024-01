Finale Sinner-Medvedev in diretta agli Australian Open, live dalle 9:30: dove vederla, Jannik a caccia del primo titolo slam

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo contro Medvedev nella finale degli Australian Open, live dalle 9:30: si tratta della prima finale slam in carriera per l'altoatesino, il primo nella storia del tennis italiano a qualificarsi per l'atto conclusivo del Major australiano. Per Daniil Medvedev, invece, si tratta della terza finale disputata agli Australian Open. Jannik in semifinale ha sconfitto Novak Djokovic e in tutto il torneo ha perso solo un set mentre Medvedev ha eliminato Zverev in una clamorosa rimonta.

La finale Sinner-Medvedev non si potrà seguire in chiaro, ma in diretta TV sarà visibile solo su Eurosport. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+. I precedenti tra i due sono nove, sei volte ha vinto Medvedev. Ma le ultime tre sfide le ha vinte tutte Sinner, l'ultima nelle ATP Finals di Torino.

