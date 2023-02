Sinner battuto in finale a Rotterdam: Medvedev mette fine alla striscia di vittorie di Jannik Jannik Sinner ha perso la finale del torneo ATP 500 di Rotterdam: dopo aver vinto il primo set 7-5, il 21enne azzurro ha subìto il prepotente ritorno dell’ex numero uno al mondo Medvedev, che ha vinto nettamente i successivi parziali 6-2/6-2.

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner non è riuscito a piazzare la clamorosa doppietta tra Montpellier e Rotterdam: il campione azzurro è stato battuto in tre set da Daniil Medvedev nella finale dell'ATP 500 olandese. Dopo aver vinto il primo set 7-5 giocando al suo meglio, ha ceduto il passo all'ispiratissimo russo, che si è imposto nettamente nei successivi parziali 6-2/6-2.

Il primo set è combattutissimo, dura oltre un'ora. Sinner sembra poter chiudere prima, dopo aver strappato il servizio a Medvedev al quarto gioco e poi essersi portato sul 4-1, ma si fa brekkare a sua volta al settimo game. Il bolzanino infine piazza la zampata che gli vale il primo parziale, strappando il servizio all'avversario sul 6-5 al primo set point. È un Sinner centratissimo, ma nel secondo set è il russo ad alzare il livello, brekkando subito l'azzurro in apertura e prendendo il largo con un secondo break al quinto gioco: il 5-1 successivo è l'anticamera del 6-2 con cui si chiude il parziale in 39 minuti.

A quel punto l'inerzia del match sembra decisamente dalla parte dell'ex numero uno al mondo e il terzo set conferma i timori: nel terzo gioco, sull'1-1, Sinner va 0-40 sul proprio servizio, salva le prime due palle break ma alla fine perde il servizio di fronte ad un Medvedev in formato extra lusso, che da lì in poi prende il largo non voltandosi più indietro e chiudendo con un altro 6-2.

Si ferma dunque a sette la striscia di vittorie consecutive di Sinner dopo il successo nel 250 di Montpellier della settimana scorsa: il 21enne di San Candido non riesce a piazzare la doppietta a Rotterdam, che avrebbe significato l'ottava vittoria in carriera in un torneo ATP, ma si conferma uno dei giocatori più forti del circuito sui campi indoor e guadagna due posizioni in classifica, portandosi al 12° posto. Dal canto suo, Medvedev – che tornerà tra i primi dieci del ranking – è ora 5-0 negli scontri diretti con Jannik: i due si incontreranno ancora ai massimi livelli, questo è certo.