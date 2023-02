Sinner vince il torneo di Montpellier senza perdere un set: Cressy battuto, la nuova classifica Sinner ha battuto Cressy nella finale del torneo ATP 250 di Montpellier. Si tratta del settimo titolo in carriera per l’italiano che guadagna una cifra importante.

A cura di Marco Beltrami

Il torneo ATP 250 di Montpellier è di Jannik Sinner. Battuto 7-6, 6-4 Maxime Cressy, il numero 51 della classifica del mondo in una finale in cui l'azzurro si è mostrato molto quadrato e concentrato. A proposito di numeri per il giocatore italiano, che fa un bel balzo in avanti nel ranking diventando il 14°, si tratta del settimo titolo in carriera su 8 finali disputati a conferma della sua freddezza negli ultimi atti. Un successo ottenuto senza perdere nemmeno un parziale per Sinner, primo giocatore a riuscirci nel 2023.

Dopo il brivido iniziale con le prime palle break sul servizio di Cressy non sfruttate da Jannik il match è scivolato via come da copione. L'americano ha sfruttato il suo classico gioco, sfruttando battuta e gioco a rete, con l'azzurro che è rimasto concentrato anche nel momento più difficile del quarto game quando ha annullato tre palle-break. Normale conseguenza l'epilogo al tie-break dove il giocatore più forte e competitivo è venuto fuori: Sinner ha subito piazzato un ottimo allungo, con un bel passante, portandosi 4-0 e sfruttando poi la scia del vantaggio per chiudere.

Nel secondo parziale Sinner ha rotto quello che è stato un vero e proprio tabù a Montpellier, strappando per la prima volta nel torneo il servizio a Cressy. L'americano che ha dovuto fare i conti anche con delle fastidiose vesciche, si è arreso 6-4 di fronte ad uno Jannik che ha concesso pochissimo. Carattere e potenza per l'azzurro che ha costantemente messo alle corde il suo avversario con un ritmo impressionante.

Jannik Sinner dunque diventa il primo vincitore italiano del torneo ATP di Montpellier. Quanto ha guadagnando con questo trionfo? Il premio riservato al vincitore è di circa 85mila euro, con il finalista Cressy che può consolarsi con 50mila euro. Entrambi i giocatori si dovranno subito spostare in Olanda, nell'ATP 500 Rotterdam, che inizierà domani. Il tennista italiano debutterà contro il francese Bonzi, mentre Cressy se la vedrà con l'olandese van Rijthoven.