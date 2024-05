F1 GP Miami oggi, orari TV su TV8 e Sky di qualifiche e Sprint Race: dove vederla in diretta e streaming

Formula 1 oggi in pista per il GP Miami: Verstappen in pole nella gara sprint in programma alle 18:00. Alle 22:00 iniziano le qualifiche che determinerà la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

0

07:00 Formula 1, oggi le qualifiche e la gara sprint del GP Miami: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming Un sabato straordinario per gli appassionati di Formula 1. Perché sullo splendido circuito di Miami si terranno oggi la seconda Sprint Race del Mondiale 2024 e poi le Qualifiche per l GP di Miami in programma domenica 5 maggio. La Sprint scatterà alle ore 18, mentre le Qualifiche alle 22. Sky trasmetterà tutto in diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). In chiaro in diretta la Sprint su TV8, differita per le Qualifiche. A cura di Alessio Morra

Formula 1 News Calendario Classifica segui