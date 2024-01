Sinner è libero per Sanremo: si ritira dal torneo di Marsiglia, ecco il suo nuovo programma Jannik Sinner non disputerà il torneo ATP 250 di Marsiglia. Il vincitore degli Australian Open ha annunciato ufficialmente la rinuncia al direttore del torneo. Il forfait a Marsiglia apre le porte di Sanremo a Sinner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner vincendo gli Australian Open ha conquistato il primo titolo Slam della sua carriera, ha raggiunto un traguardo storico e ha riscritto la storia del tennis italiano, per l'ennesima volta. Sinner ha vinto una finale epica con Medvedev e ora mentre viene celebrato dai tennisti italiani, dai miti della racchetta e mentre lui stesso esalta i suoi genitori, che lo hanno sempre sostenuto, pensa anche, però, al suo futuro. Jannik non sarà in campo nel torneo 250 di Marsiglia. Era iscritto, ma ha dato forfait. Lo stesso Sinner ha telefonato al direttore del torneo, che ha svelato la notizia e ha spiegato perché l'azzurro ha deciso di non scendere in campo.

I tennisti sono costretti a ufficializzare la propria programmazione all'ATP con un discreto anticipo. Quindi può capitare che si iscrivano a un torneo e poi rinuncino ad esso. Sinner quando ha presentato l'elenco dei tornei del primo trimestre del 2024 aveva inserito anche quello di Marsiglia, storico torneo, che pesa poco a livello di classifica, ma che apre la stagione indoor europea di febbraio. Già andando in finale a Melbourne Jannik probabilmente aveva deciso con il suo valido staff di rinunciare a Marsiglia, vincendo in automatico è arrivato il forfait.

Jean-Francois Caujolle, direttore del torneo, ha rivelato ufficialmente di aver ricevuto una telefonata proprio da parte di Sinner che gli ha annunciato il forfait per l'Open 13 Provence di Marsiglia. Caujolle forse se l'aspettava, ma in ogni caso sperava di averlo ai nastri di partenza. La rinuncia di Sinner è una vera mazzata per gli organizzatori. Il direttore del torneo ha fatto sapere che Jannik solo martedì 30 tornerà in Europa, poi sarà in Italia dove (con la squadra di Davis) incontrerà il Presidente della Repubblica Mattarella) e, secondo quanto detto da Caujolle, vivrà una serie di eventi sociali e parteciperà diversi impegni mediatici. Insomma una serie lunga di festeggiamenti.

Sinner con ogni probabilità dunque tornerà in campo per il torneo ATP 500 di Rotterdam, un anno fa perse in finale con Medvedev (ancora lui), poi si fermerà e tornerà in campo per i 1000 americani, gli attesissimi tornei di Indian Wells e Miami.

Ora soprattutto ci si chiede se la frase detta dal direttore del torneo di Marsiglia: "Sinner vivrà una serie di eventi sociali e diversi impegni mediatici" non apra definitivamente le porte alla partecipazione al Festival di Sanremo di Jannik. Della questione se ne parla da diversi giorni. Lui stesso non si è nascosto e a domanda precisa ha risposto in modo netto: "Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io". Parole che non sembrano lasciare molti dubbi interpretativi.

Ma il corteggiamento di Amadeus continua. Il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana ha pubblicato un video social in cui ha chiesto apertamente di presentarsi sul palco, dove sarebbe omaggiato nel migliore dei modi. I dubbi restano, l'unica certezza è che una decisione andrà presa molto presto. Perché Sanremo inizia il 6 febbraio.