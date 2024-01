Djokovic e Alcaraz si inchinano a Sinner trionfatore degli Australian Open: messaggi bellissimi Jannik Sinner dopo la vittoria degli Australian Open nella finale contro Medvedev ha ricevuto i complimenti di Alcaraz e Djokovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Nemmeno il tempo di alzare il trofeo degli Australian Open al cielo e Jannik Sinner ha già ricevuto i complimenti dei suoi colleghi più prestigiosi. Un'ulteriore sottolineatura della sua eccezionale cavalcata culminata nella bella vittoria in rimonta in finale contro Medvedev. Parole bellissime da parte di Alcaraz e soprattutto da Novak Djokovic, che Jannik ha battuto proprio in questa edizione del torneo.

La dimostrazione insomma di quanto Sinner sia stimato nel circuito anche dagli avversari. Parole bellissime in primis dal suo rivale numero uno, ovvero Carlos Alcaraz con il quale il dualismo è solo all'inizio. Le parole dello spagnolo sembrano sincere: "Sono così felice per te Jannik! Te lo meriti più di chiunque altro! Goditi il ​​momento amico mio!"

Con questa vittoria Sinner riduce le distanze in termini di titoli dal numero due della classifica mondiale. Infatti Alcaraz ha conquistato due tornei dello Slam, US Open e Wimbledon, e ora Jannik lo tallona con la sensazione che possa presto pareggiare i conti. Lo sa bene Carlos che vive una bellissima rivalità con l'azzurro dentro e fuori dal campo. Non è sbagliato parlare di amicizia, anche a giudicare da questo messaggio.

Fa rumore e non poco anche il messaggio di Novak Djokovic sui social in italiano. Il serbo ha metabolizzato la sconfitta in semifinale proprio per merito di Jannik, letteralmente superlativo. Il numero uno del mondo che si era detto "scioccato" per la sua prestazione ha postato: "Bravo Jannik! Meritato, congratulazioni a tua famiglia e tuo team".

E se a dirlo è un giocatore che ha vinto dieci titoli qui agli Australian Open, allora vale quasi quanto un trofeo. Applausi a scena aperta anche per la correttezza, con il duello che ora è rimandato ai prossimi tornei della stagione e non solo negli Slam. La sensazione è che questa vittoria renderà Sinner ancora più forte e sicuro dei suoi mezzi.