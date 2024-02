Medvedev sfiancato dalla finale con Sinner si ritira da Rotterdam: “Il mio corpo non è pronto” Non ci sarà la rivincita immediata del russo contro l’italiano dopo la sconfitta agli Australian Open. Ironia della sorte, l’anno scorso Medevedev vinse contro Sinner proprio in Olanda. “Purtroppo non potrò essere presente”, e se Jannik vince il titolo può anche superarlo al terzo posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Daniil Medvedev (nella foto) non parteciperà al prossimo torneo Atp 500 di Rotterdam. Il tennista russo, battuto in finale degli Australian Open da Jannik Sinner, non ce la fa. È fisicamente provato soprattutto da quella battaglia lunga ben cinque set, al termine della quale ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi allo strapotere di un avversario dominante.

Era in vantaggio per 2 set a 0, sembrava avere la partita in pugno, l'italiano gliel'ha strappata di mano trasformando la sofferenza in forza, con una prestazione in crescendo, sfiancandolo fino a piazzare la giocata dirompente che lo ha portato al primo Slam conquistato in carriera. Nemmeno è bastato il più classico colpo di coda del russo che provò a spezzare quell'assedio nell'ultimo game. Gli ha inflitto la quinta sconfitta su sei finali Major disputate, una mazzata tremenda per il russo che in passato s'era distinto per atteggiamenti provocatori oppure da spaccone nei confronti dell'alto-atesino (l'immagine di lui che sbadiglia è stata spazzata via dal successo netto dell'avversario).

La priorità di Medvedev adesso è ristabilirsi e recuperare quella condizione che al momento difetta, come lui stesso ha ammesso annunciando il forfait. In Olanda non ci sarà, non può. Lo stress psico-fisico degli Australian Open, dove sommando tutti gli incontri giocati è come fosse rimasto in campo per un giorno intero, lo ha costretto a rinunciare all'impegno di Rotterdam. Ironia della sorte, l'anno scorso s'impose in finale proprio contro Sinner.

"Purtroppo non potrò essere presente a Rotterdam – ha spiegato il russo ai canali ufficiali dell’ABN AMRO Open -. Dopo la lunga e dura esperienza di Melbourne il mio corpo – e in particolare il mio piede destro – non è ancora del tutto pronto per tornare a giocare. Adoro giocare a Rotterdam, ho una lunga storia con questo evento e spero di poter tornare nel 2025".

Quale saranno le conseguenze della rinuncia sulla speciale classifica del Ranking Atp? Medvedev è attualmente il numero 3 al mondo dietro Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, per la mancata partecipazione al torneo perderà 500 punti in graduatoria calando fino a 8265. Saltare la possibile rivincita contro Jannik Sinner – che un anno fa era stato battuto in tre set – potrebbe avere conseguenze ulteriori sulla speciale graduatoria: in caso di vittoria nella tappa olandese, l'azzurro può scalzare il russo dal podio e salire al terzo posto, raggiungendo anche il miglior ranking nell'era Open per un tennista italiano.