Sinner-Medvedev oggi a Wimbledon 2024, quando gioca e dove vedere il tennis in TV e streaming: orari e programma

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ancora una volta contro Daniil Medvedev, stavolta nei quarti di finale del torneo di Wimbledon, la terza prova del Grande Slam. Sinner e Medvedev scenderanno in campo sul campo centrale dell'All England Club alle ore 14:30. L'orario è certo, perché Sinner-Medvedev sarà il primo incontro di giornata. Chi passa il turno venerdì 12 luglio sfiderà il vincente di Alcaraz-Paul. Diretta TV in esclusiva su Sky. Streaming possibile con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro. Sul centrale poi toccherà a Jasmine Paolini contro Emma Navarro. Segui le partite in diretta e i risultati live su Fanpage.it.

A che ora gioca Sinner contro Medvedev oggi a Wimbledon

Il numero 1 della classifica ATP sarà in campo per la dodicesima volta contro Medvedev e lo farà sul Center Court di Wimbledon. Jannik Sinner inizierà l'incontro contro il tennista russo alle ore 14:30, la sfida si giocherà al meglio dei cinque set.

Dove vedere Sinner-Medvedev oggi a Wimbledon 2024 in TV e streaming

L'incontro tra Sinner e Medvedev, che due anni fa è stato numero 1 del mondo, sarà trasmesso da Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) e 252 (Sky Sport). Streaming per abbonati a Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

Sinner-Medvedev, i precedenti in carriera

Sono undici i precedenti tra Sinner e Medvedev. Il bilancio è di 6-5 in favore del russo, ma l'andamento è clamoroso. Perché Medvedev ha vinto le prime sei sfide, poi cinque su cinque per Sinner, che ha battuto l'avversario soprattutto gli Australian Open, lo scorso gennaio, e ha vinto con uno schiacciante 6-1 6-2 Medvedev nelle semifinali di Miami.

Il tabellone di Sinner a Wimbledon, il prossimo avversario in caso di semifinale

Il numero 1 della classifica ATP e Daniil Medvedev si affronteranno questo pomeriggio nei quarti. Chi vincerà si qualificherà per le semifinali e secondo tabellone giocherà venerdì 12 luglio contro Carlos Alcaraz, campione in carica, o Tommy Paul, che giocheranno nel pomeriggio.

Gli altri italiani oggi a Wimbledon: dove vedere Paolini-Navarro in TV e streaming, gli orari

Il campo centrale sarà tutto italiano. Perché dopo Sinner-Medvedev, in campo alle ore 14:30, giocherà Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, ma che in realtà è la seconda giocatrice con la miglior classifica, che se la vedrà con l'americana Emma Navarro.

ore 14:30: Sinner-Medvedev

a seguire: Paolini-Navarro