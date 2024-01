Chi sono gli allenatori di Jannik Sinner, il team-famiglia dietro la sua ascesa nel tennis mondiale Dietro l’ascesa di Jannik Sinner nel gotha del tennis mondiale c’è uno staff di professionisti che lo segue costantemente nella sua crescita: si tratta degli uomini che saranno nel suo box durante la finale degli Australian Open 2024. Ecco chi sono Darren Cahill, Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara e Giacomo Naldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

A cavallo tra il 2023 e il 2024 Jannik Sinner si è issato nel pantheon del tennis mondiale, e la finale conquistata agli Australian Open (dominando un impotente Novak Djokovic in semifinale) che oggi lo vedrà sfidare Medvedev per la conquista del suo primo titolo in un torneo del Grande Slam è solo la conferma che probabilmente siamo di fronte al più grande tennista italiano di sempre. Un'ascesa incredibile quella dell'altoatesino classe 2001 che non ha soltanto rispettato le alte aspettative che gravano su di lui fin da juniores ma è addirittura andato oltre con una velocissima ascesa che lo ha portato a diventare un fenomeno globale.

Merito delle sue immense doti ma anche di chi lo sta guidando in questa sua storica scalata verso posti fin qui inesplorati per un tennista italiano, vale a dire la coppia di allenatori formata da Simone Vagnozzi e Darren Cahill (non a caso vincitori del premio coach ATP dell'anno nel 2023) e il resto del suo team. Già, perché la vera svolta nella carriera di Jannik Sinner è arrivata nel momento in cui ha effettuato una rivoluzione nel suo staff tecnico dicendo addio a quel Riccardo Piatti che lo allenava da quando era ancora un adolescente per passare sotto la guida di Vagnozzi ad inizio 2022 a cui qualche mese più tardi si è affiancato il supercoach Cahill.

Darren Cahill e Simone Vagnozzi, chi sono gli allenatori di Sinner

Cahill con Vagnozzi nel box di Sinner agli Australian Open 2024

Sono loro infatti ad aver fatto fare a Jannik Sinner quell'ultimo salto di qualità che lo ha portato a battere tre volte in appena tre mesi il numero uno del mondo Novak Djokovic e diventare il primo tennista italiano della storia a raggiungere la finale agli Australian Open. Un lavoro complementare quello fatto dalla coppia di allenatori che pur avendo una storia e un percorso molto diverso tra loro sembrano aver trovato quella magica alchimia fondamentale per far fare al 22enne di Sesto Val Pusteria l'ultimo decisivo step.

Sinner con Vagnozzi dopo la vittoria in Coppa Davis

Da un lato il classe '83 di Ascoli Piceno Simone Vagnozzi che pur avendo dedicato tutta la sua vita al tennis è sempre stato lontano dai riflettori come giocatore (raggiungendo al massimo in carriera la 161ª posizione nella classifica ATP) e poi come allenatore guidando gli italiani Marco Cecchinato (che sotto la sua gestione si è spinto fino alla semifinale del Roland Garros) e Stefano Travaglia.

Jannik Sinner in allenamento con Darren Cahill

Dall'altro lato l'australiano classe '65 Darren Cahill che invece è sempre stato al centro della scena sia in campo (da singolarista si è spinto fino alla 22ª posizione del ranking ATP conquistando due tornei, mentre in doppio è stato per diverso tempo in top-10 con 13 trofei vinti e due finali negli Slam) che nella sua seconda vita da allenatore (prima ha aiutato il connazionale Lleyton Hewitt a diventare il più giovane numero uno al mondo, poi Andre Agassi a tornare in vetta alla classifica ATP nell'ultima fase della sua carriera, e infine seguendo tennisti e tenniste di altissimo livello come Simona Halep, Andy Murray, Ana Ivanovic e Fernando Verdasco.

Sinner con Vagnozzi e il preparatore atletico Umberto Ferrara

Gli altri membri del team di Jannik Sinner

Fondamentale per la crescita di Jannik Sinner anche il resto dello staff che supporta i due allenatori. Ad occuparsi della preparazione fisica dell'altoatesino dal giugno del 2022 è infatti Umberto Ferrara che aveva già lavorato con Vagnozzi ai tempi in cui entrambi seguivano Marco Cecchinato. Il fitness coach bolognese classe '68 laureato in Chimica e Tecnologie farmaceutiche con all'attivo numerosi master come personal trainer è difatti colui che segue Sinner in palestra.

Sinner con il suo staff e gli uomini della StarWing Sports, l'agenzia che lo segue

A prendersi cura dei suoi muscoli sono altri due specialisti bolognesi: il fisioterapista Giacomo Naldi (che sarà nel box di Sinner durante la finale degli Australian Open) che si è unito al team nel 2023 lasciando dopo sei anni la Virtus Bologna di basket e l'osteopata Andrea Cipolla che a volte si alterna a Naldi durante i tornei quando quest'ultimo non può seguire l'altoatesino in giro per il mondo. A completare il gruppo di lavoro del tennista azzurro è infine il papà Hanspeter Sinner assunto di recente dal figlio come cuoco personale.