Sinner gigantesco, è in finale agli Australian Open! Djokovic si arrende in 4 set Un Sinner impeccabile batte un quasi irriconoscibile Djokovic in quattro set in finale agli Australian Open. Il prossimo avversario sarà uno tra Medvedev e Zverev.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open. Battuto il numero uno al mondo e dieci volte vincitore del torneo Novak Djokovic, che non perdeva sul cemento di Melbourne da più di 2000 giorni. Si è imposto in 4 set, il tennista italiano che ha dominato i primi due parziali e poi dimostrato una grande tenuta mentale nel quarto dopo aver sciupato un match point nel terzo. Sinner si è qualificato così all'ultimo atto dello Slam australiano in programma domenica nella mattinata italiana. Il prossimo avversario in finale? Uno tra Zverev e Medvedev.

Sinner ha impresso al match in avvio un ritmo molto alto. Gran pressione da fondo da parte del giocatore altoatesino che ha messo Djokovic nelle condizioni di non trovare angoli e di poter muovere l'avversario. Pochi errori da parte di Jannik che dopo un doppio break ha chiuso con un pesante 6-1.

Nessuna reazione da parte del numero uno al mondo nel secondo set contro un Sinner quasi perfetto. Troppo pesante la sua palla giocata sempre con una profondità impressionante. Un pressing costante che ha spinto Djokovic a errori non da lui.

Basti pensare che raramente il serbo in carriera dopo meno di un'ora di gioco ha commesso 23 errori non forzati contro i 7 del suo avversario. Non si è giocato mai inoltre sui servizi di Jannik che in due set solo una volta ha concesso i vantaggi a Nole. 6-2 per lui e match che sembrava sui binari giusti.

Nel 3° parziale però ecco che Djokovic ha alzato il ritmo soprattutto al servizio. Una situazione che gli ha permesso di garantirsi almeno il tie-break. E qui Sinner ha avuto l'occasione per chiudere il discorso, con l'avversario però che si è salvato con l'aiuto del servizio. Dopo lo scampato pericolo 7-6 per il serbo che un po' a sorpresa ha riaperto il discorso.

Nel quarto set ecco che è venuto fuori però il grande percorso fatto da Sinner negli ultimi mesi e la sua crescita esponenziale. Infatti nonostante il peso del match point fallito, Jannik è rimasto sul pezzo prendendosi l'intera posta in palio con un tennis molto solido. E ora testa alla semifinale, aspettando uno tra Zverev o Medvedev.