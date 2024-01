Quando si gioca la finale degli Australian Open 2024, data e orario italiano della partita di tennis La finale degli Australian Open 2024 si disputerà domenica 28 gennaio. A Melbourne i vincenti delle semifinali Sinner-Djokovic e Medvedev-Zverev scenderanno in campo alle ore 9:30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gli Australian Open si avviano verso il termine. Sinner affronta Djokovic nella prima semifinale, l'altra è Medvedev–Zverev. I vincitori delle due partite si sfideranno nella finale che decreterà il vincitore del primo titolo Slam del 2024 domenica 28 gennaio. Si spera che l'Italia abbia per la prima volta dopo due anni e mezzo in campo un tennista che possa giocarsi il successo.

Finale Australian Open 2024, quando si gioca: la data e l’orario della partita di tennis

L'ultimo atto degli Australian Open si disputerà sulla Rod Laver Arena, il campo centrale intitolato all'unico giocatore capace di fare per due volte il Grande Slam, domenica 28 gennaio. Come tradizione vuole l'ultima domenica di gennaio si disputa la finale a Melbourne, dove per favorire anche gli spettatori europei da una ventina d'anni la finale maschile si disputa alle 19:30 locali, che corrispondono alle 9:30 del mattino in Italia. Un orario che permette un risveglio comodo agli appassionati che, al di là della presenza o meno di Sinner, vorranno seguire la finale del primo Major del 2024.

Dove vedere la finale degli Asus Open in TV e streaming

La finale degli Australian Open sarà trasmessa in diretta TV da Eurosport che manderà in onda l'incontro in diretta dalle ore 9:30. Il canale lo possono seguire gli abbonati Sky, al canale 210, ma in streaming anche tramite Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti di Australian Open 2024

I nomi dei due finalisti ancora non sono noti. Ma manca poco per scoprirlo. Perché le semifinali sono in avvicinamento. La prima, alle 4:30 di venerdì 26 gennaio, la disputeranno Jannik Sinner e Novak Djokovic, che si ritroveranno a vivere la seconda semifinale Slam uno contro l'altro e torneranno a sfidarsi dopo i tre incontri in due settimane nel mese di novembre. Djokovic è leggermente favorito, Sinner è l'unico a non aver perduto nemmeno un set nel torneo. La seconda semifinale, che non si disputerà prima delle 9:30 italiane, la vivranno da protagonisti invece Daniil Medvedev, numero 3 ATP, e Alexander Zverev, giocatore tedesco che ha estromesso dal torneo Carlos Alcaraz, l'unico dei fab 4 che manca all'appello in semifinale.