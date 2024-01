Sinner-Djokovic oggi in semifinale agli Australian Open, la diretta LIVE: orario TV e dove vedere la partita di tennis in streaming

Jannik Sinner affronta Novak Djokovic agli Australian Open. In palio c'è un posto in finale. La semifinale che si disputerà venerdì 26 gennaio non inizierà prima delle 4:30 ora italiana. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+. Nella mattinata italiana scenderanno in campo Medvedev e Zverev nella seconda semifinale. Djokovic è avanti 4-2 nei confronti diretti con Sinner, che però ha vinto due delle ultime tre sfide alle Finals e in Coppa Davis.

Il programma delle semifinali oggi agli Australian Open e i risultati

ore 4.30: Sinner-Djokovic

ore 9.30: Medvedev-Zverev

A che ora gioca Sinner oggi contro Djokovic agli Australian Open: orario e programma

Il programma degli Australian Open di venerdì 26 gennaio è piuttosto semplice da memorizzare. La giornata è caratterizzata dalle semifinali maschili. Alle ore 4.30 giocheranno Jannik Sinner e il dieci volte vincitore del torneo Novak Djokovic. Mentre dalle 9.30 si disputerà la seconda semifinale Medvedev-Zverev.

Dove vedere Sinner-Djokovic in TV e diretta streaming

La semifinale tanto attesa tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si disputerà stanotte e non inizierà prima delle 4.30 ora italiana. L'incontro che sarà il quarto negli ultimi due mesi tra Sinner e Djokovic si potrà seguire in diretta televisiva su Eurosport e in streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

In campo anche Medvedev-Zverev: programma e orario

La seconda semifinale la disputeranno Daniil Medvedev e Alexander Zverev, che si affronteranno per la 19ª volta. L'incontro tra il russo e il tedesco inizierà alle ore 9:30. Medvedev ha già disputato due finali a Melbourne. L'incontro sarà trasmesso in TV da Eurosport, streaming visibile su Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

