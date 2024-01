Alcaraz clamorosamente fuori agli Australian Open: Zverev vince in quattro set ed è in semifinale Zverev si qualifica per le semifinali degli Australian Open. Il tedesco ha vinto in quattro set con Carlos Alcaraz, che esce dal torneo. Zverev sfiderà venerdì Medvedev, Sinner invece affronterà Djokovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz è fuori dagli Australian Open. L'obiettivo di riavere i primi quattro tennisti della classifica mondiale tutti assieme in semifinale è svanito proprio all'ultimo. Il tennista spagnolo nell'ultimo incontro dei quarti di finale è stato sconfitto in un match con un esito incredibile, ma non unico, da Alexander Zverev, che si è imposto in quattro set e venerdì sfiderà Daniil Medvedev. L'altra semifinale la giocheranno Jannik Sinner e Djokovic.

Che la partita fosse complicata lo sapeva bene lo spagnolo. Zverev è imbattuto in questo 2024, è in forma ed è molto convinto dei suoi mezzi, è passato in mezzo a una serie di battaglie clamorose, l'ultima il super tie-break vinto con Norrie lunedì negli ottavi.

Il tedesco gioca un primo set stellare e tramortisce l'ex numero uno, che incassa un perentorio 6-1. Alcaraz nel secondo ci prova, alza il livello, ma capisce in quel frangente che c'è molto poco da fare. Break nel settimo gioco (che è sempre quello cruciale) e poi al nono, 6-3 Zverev e montagna da scalare enorme per Carlos, che nel terzo set a un certo punto dà l'idea della resa.

C'è un'immagine forte che rende bene l'idea. Zverev martella, Alcaraz si sente totalmente impotente e si piega sulle gambe, è finita in quel momento la partita, che prosegue ancora un po', ma per poco davvero. Il tedesco continua a picchiare da fondo, e non sbagliare, una manciata di errori in tre set è roba da record. Ma nel momento decisivo Zverev perde il servizio. Alcaraz ha un impeto, torna a giocare come sa e fa il break. Gioca in modo divino, trascina il set al tie-break, che vince 7 punti a 2.

Partita totalmente riaperta. Il quarto set vede per larghi tratti un Alcaraz straripante, colpi d'alta scuola, il suo repertorio in bella mostra. Ma Zverev è sempre lì. Carlos si disunisce all'improvviso, perde la battuta nel nono gioco. Zverev non si fa pregare e dopo 3 ore e 5 minuti chiude, ha vinto ed è in semifinale. Il tedesco sfiderà ora per la 19ª volta Medvedev, lo spagnolo è fuori.