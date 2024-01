Fognini ha tenuto in piedi per anni il tennis italiano, oggi celebra Sinner: messaggio da brividi Fabio Fognini è stato il numero uno del tennis italiano a lungo, ora lo scettro è di Sinner. Dopo il trionfo agli Australian Open Fognini ha celebrato Jannik e gli ha dedicato un messaggio favoloso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Complimenti da ogni angolo del mondo sta ricevendo Jannik Sinner, che passerà ora a rispondere a messaggi e messaggi che gli stanno arrivando da ogni dove, pubblici e privati. L'italiano è un ragazzo d'oro ed è stato incensato da Djokovic, Alcaraz e Nadal. Ma tutto il mondo del tennis tricolore lo ha esaltato, da Garbin a Berrettini passando per Sonego e Seppi. E pure Fabio Fognini, l'uomo che ha retto sulle sue spalle per anni il tennis italiano che gli ha inviato un messaggio bellissimo.

Oggi, anzi da qualche mese l'Italia è un popolo di santi, eroi, navigatori e tennisti. Il tennis è tornato in auge, non è lo sport nazionale ma c'è una passione incredibile. Sinner è il simbolo assoluto, ha vinto il primo Slam, non vede lontana la prima posizione ATP ed è la stella di un movimento a dir poco in gran salute, la Coppa Davis Jannik non l'ha vinta da solo.

Ma c'è stato un tempo, nemmeno tanto lontano, in cui si festeggiava per un quarto di finale in uno Slam, per un grande successo su un big o un risultato di prestigio in un torneo di livello. E generalmente, per un lungo periodo, a cogliere questi risultati era Fabio Fognini, che ora è ampiamente fuori la top 100, di anni ne ha quasi 37 e non ha partecipato nemmeno al successo in Coppa Davis.

Ma l'uomo che ha tenuto in piedi tutto per anni il tennis italiano non dimentica l'amico Sinner, al quale ha dedicato un post davvero emozionante sul suo profilo Instagram. Fognini ha pubblicato tre foto di Jannik, la prima è quella più lampante, perché si vede il tennista baciare la coppa, e ha scritto un messaggio davvero splendido: "È bello vedere come un ragazzo di 22 anni abbia riappassionato tutto il mondo dello sport, ma soprattutto del TENNIS! Umiltà, grinta, passione, sacrificio. Complimenti CAMPIONE … a te e a tutto il tuo Team! Goditi questo momento".

Classe pura quella di Fabio Fognini, che rende merito a Sinner e lo fa in quello che è il momento più alto di tutta la sua carriera. Facile immaginare una risposta, magari non a stretto giro considerato il turbinio di emozioni che sta vivendo, di Jannik.