L’albo d’oro del torneo di Monte Carlo: Nadal ha trionfato 11 volte, quattro italiani hanno vinto il titolo

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Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del torneo 1000 di Monte Carlo, un torneo che rappresenta tantissimo nella storia del tennis. Un torneo antico, che vede la sua prima edizione addirittura datata 1896. Questa è la 119ª edizione. Rafael Nadal detiene e deterrà probabilmente per sempre il record di vittorie, 11! Sinner è il decimo italiano a giocare la finale. Nell'era moderna sono riusciti a vincere tra gli azzurri solo Nicola Pietrangeli e Fabio Fognini. Alcaraz è il campione in carica.

Rafa Nadal è il tennista che ha vinto più volte Monte Carlo

Undici successi nel Principato per Nadal, che è stato pressoché imbattibile vicino al mare di Monte Carlo. Dal 2005 al 2018 ha vinto undici titoli su quattordici, in mezzo ci sono state le vittorie di Wawrinka e Djokovic (due). Tre titoli se li sono aggiudicati miti del tennis com Bjorn Borg e Ilie Nastase, ma anche un mito del rosso come Thomas Muster. Tre vittorie pure per Tsitsipas e soprattutto per Nicola Pietrangeli. Alcaraz ha vinto un anno fa.

Gli italiani campioni nel Principato

Quattro tennisti italiani hanno vinto il torneo di Monte Carlo. Due successi si perdono nella notte dei tempi. Nel 1922 vinse Giovanni Balbi di Robecco, mentre nel 1935 si impose Giovanni Palmieri. Nicola Pietrangeli che nel Principato era di casa trionfò tre volte: nel 1961, nel 1967 e nel 1968. Nel mezzo perse anche una finale. Nel 2019 invece clamorosamente trionfò Fabio Fognini che coronò in modo splendido la sua carriera.

L'Albo d'Oro del torneo di Monte Carlo

1976: Vilas

1977: Borg

1978: Ramírez

1979: Borg

1980: Borg

1981: Nessun vincitore (finale interrotta per pioggia)

1982: Vilas

1983: Wilander

1984: Sundstrom

1985: Lendl

1986: Nystrom

1987: Wilander

1988: Lendl

1989: Mancini

1990: Chesnokov

1991: Bruguera

1992: Muster

1993: Bruguera

1994: Medvedev

1995: Muster

1996: Muster

1997: Rios

1998: Moya

1999: Kuerten

2000: Pioline

2001: Kuerten

2002: Ferrero

2003: Ferrero

2004: Coria

2005: Nadal

2006: Nadal

2007: Nadal

2008: Nadal

2009: Nadal

2010: Nadal

2011: Nadal

2012: Nadal

2013: Djokovic

2014: Wawrinka

2015: Djokovic

2016: Nadal

2017: Nadal

2018: Nadal

2019: Fognini

2020: Non disputato

2021: Tsitsipas

2022: Tsitsipas

2023: Rublev

2024: Tsitsipas

2025: Alcaraz