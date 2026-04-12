L’albo d’oro del torneo di Monte Carlo: Nadal ha trionfato 11 volte, quattro italiani hanno vinto il titolo
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del torneo 1000 di Monte Carlo, un torneo che rappresenta tantissimo nella storia del tennis. Un torneo antico, che vede la sua prima edizione addirittura datata 1896. Questa è la 119ª edizione. Rafael Nadal detiene e deterrà probabilmente per sempre il record di vittorie, 11! Sinner è il decimo italiano a giocare la finale. Nell'era moderna sono riusciti a vincere tra gli azzurri solo Nicola Pietrangeli e Fabio Fognini. Alcaraz è il campione in carica.
Rafa Nadal è il tennista che ha vinto più volte Monte Carlo
Undici successi nel Principato per Nadal, che è stato pressoché imbattibile vicino al mare di Monte Carlo. Dal 2005 al 2018 ha vinto undici titoli su quattordici, in mezzo ci sono state le vittorie di Wawrinka e Djokovic (due). Tre titoli se li sono aggiudicati miti del tennis com Bjorn Borg e Ilie Nastase, ma anche un mito del rosso come Thomas Muster. Tre vittorie pure per Tsitsipas e soprattutto per Nicola Pietrangeli. Alcaraz ha vinto un anno fa.
Gli italiani campioni nel Principato
Quattro tennisti italiani hanno vinto il torneo di Monte Carlo. Due successi si perdono nella notte dei tempi. Nel 1922 vinse Giovanni Balbi di Robecco, mentre nel 1935 si impose Giovanni Palmieri. Nicola Pietrangeli che nel Principato era di casa trionfò tre volte: nel 1961, nel 1967 e nel 1968. Nel mezzo perse anche una finale. Nel 2019 invece clamorosamente trionfò Fabio Fognini che coronò in modo splendido la sua carriera.
L'Albo d'Oro del torneo di Monte Carlo
1976: Vilas
1977: Borg
1978: Ramírez
1979: Borg
1980: Borg
1981: Nessun vincitore (finale interrotta per pioggia)
1982: Vilas
1983: Wilander
1984: Sundstrom
1985: Lendl
1986: Nystrom
1987: Wilander
1988: Lendl
1989: Mancini
1990: Chesnokov
1991: Bruguera
1992: Muster
1993: Bruguera
1994: Medvedev
1995: Muster
1996: Muster
1997: Rios
1998: Moya
1999: Kuerten
2000: Pioline
2001: Kuerten
2002: Ferrero
2003: Ferrero
2004: Coria
2005: Nadal
2006: Nadal
2007: Nadal
2008: Nadal
2009: Nadal
2010: Nadal
2011: Nadal
2012: Nadal
2013: Djokovic
2014: Wawrinka
2015: Djokovic
2016: Nadal
2017: Nadal
2018: Nadal
2019: Fognini
2020: Non disputato
2021: Tsitsipas
2022: Tsitsipas
2023: Rublev
2024: Tsitsipas
2025: Alcaraz