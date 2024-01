Tathiana Garbin non dimentica cosa fece Sinner, bellissimo messaggio a Jannik: “Sei un capolavoro” Nel momento del trionfo di Sinner nell’Australian Open, la capitana azzurra Tathiana Garbin manda a Jannik un bellissimo messaggio. Chi è riconoscente non dimentica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Campione nello sport e nella vita Jannik Sinner: il ringraziamento ai suoi genitori nel momento finora più importante della sua carriera, la vittoria dell'Australian Open in finale su Medvedev, dà lo spessore del ragazzo tirato su con princìpi scolpiti nel marmo. Ognuno di noi è quello che dice e quello che fa: nel lungo periodo non si può ingannare nessuno. Anche lo scorso 26 novembre il 22enne di San Candido era al settimo cielo dopo aver vinto la Coppa Davis con l'Italia a Malaga, ma nel momento del trionfo rivolse un pensiero commovente a Tathiana Garbin, che l'indomani si sarebbe sottoposta alla seconda operazione per il raro tumore diagnosticatole in agosto.

Jannik Sinner si lascia cadere nel momento del trionfo all'Australian Open

"Domani è un giorno importante per Tathiana, speriamo che questa vittoria le possa dare forza. Saremo tutti con lei. Qua si parla di vincere la Coppa Davis, sì, che è bello, si fa la storia e siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è totalmente qualcos'altro. Dobbiamo sentirci molto fortunati di essere in questa posizione in cui siamo e saremo tutti con lei", aveva detto Jannik.

E non è difficile davvero immaginare che ‘Tax' – la capitana dell'Italia femminile di tennis, la Billie Jean King Cup – l'altra notte abbia messo la sveglia alle 4:30 per tifare per Sinner nella semifinale contro Djokovic e stamattina non si sia mai staccata dal televisore durante la palpitante finale vinta in rimonta su Medvedev. A match finito la Garbin ha postato una storia su Instagram tanto stringata quanto piena di significati: "Sei un Capolavoro". Dove dentro c'è il fuoriclasse della racchetta ma anche il ragazzo dal cuore grande. E chi è riconoscente non dimentica. "Ho seguito tutto e visto tutto, non dormo da giorni… Ormai siamo una grande famiglia, ed è bellissimo", aveva detto Tathiana qualche giorno fa.

La Garbin è appena tornata sul campo, a lavorare al centro tecnico federale di Formia. Il peggio sembra scongiurato, ma sa che non deve mai abbassare la guardia contro una malattia così temibile: "Sto bene, mi sto riprendendo dall'operazione che è stata molto invasiva – ha detto la 46enne veneta – ma da una settimana sono rientrata al centro e sto riprendendo in mano la mia vita, un pezzo per volta. Bisogna continuare con i controlli, le cure. Insomma bisogna essere sempre pronti a tornare in campo, qualora dovesse servire. Ma posso finalmente sorridere. Mai esultare fino a che la partita non è finita. Questa è sempre aperta, ma possiamo dire di essere in vantaggio".

Tathiana Garbin è la capitana azzurra di Billie Jean King Cup dal 2016

La capitana azzurra non è stata l'unica del mondo del tennis italiano a congratularsi col fresco campione dello Slam australiano. Sono arrivati anche i bellissimi messaggi di Matteo Berrettini ("Campione dentro e fuori… bravo Jan!"), Lorenzo Sonego ("Epico"), Fabio Fognini ("Jannik al top, bravino… il lavoro di squadra fa realizzare i sogni"), Flavio Cobolli ("Storia") e tantissimi altri.

Oggi l'Italia s'è desta con la racchetta in mano e un ciuffo di capelli rossi in testa: tutto lascia pensare che siamo solo all'inizio di una dinastia.