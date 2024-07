video suggerito

Sinner-Berrettini oggi a Wimbledon, orario e dove vedere il derby in TV e streaming: il programma degli italiani Il programma di oggi a Wimbledon prevede il derby tra Sinner e Berrettini in orario non prima delle 19. In campo anche Fognini, Sonego e Paolini. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il programma di oggi a Wimbledon, prevede la partita del secondo turno tra Sinner e Berrettini, reduci dalle vittorie contro Hanfmann e Fucsovics. Il derby è in orario non prima delle 19 sul campo centrale dei Championship e sarà trasmesso in TV in esclusiva su Sky. In palio il terzo turno contro uno tra Kecmanovic e Griekspoor. Uno solo il precedente tra Matteo e Jannik, l'anno scorso sul cemento canadese, con il successo dell'attuale numero uno al mondo

In campo oggi anche Fognini contro Ruud, Sonego contro Bautista e nel femminile Paolini contro Minnen. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando gioca Sinner oggi contro Berrettini a Wimbledon: orario e programma

La partita tra Sinner e Berrettini è in programma oggi mercoledì 3 luglio non prima delle ore 19:00 sul campo centrale di Wimbledon. I match potrebbe iniziare in ritardo nel caso in cui le partite in programma in precedenza sullo stesso impianto dovessero prolungarsi più del previsto. In questo caso si navigherà a vista. Toccherà prima a Medvedev-Muller e Osaka-Navarro.

Dove vedere il derby Sinner-Berrettini in tv e streaming

Dove vedere Sinner-Berrettini in TV? Il derby italiano del secondo turno di Wimbledon non si potrà vedere in chiaro in TV, ma solo in esclusiva su Sky. Diretta su uno dei tanti canali della piattaforma satellitare per gli abbonati. Streaming possibile per il match tra Jannik e Matteo, su Sky Go, oltre che sul servizio live on demand NOW.

Gli altri italiani oggi a Wimbledon: dove vedere Fognini e Sonego

Quella tra Sinner e Berrettini non è l'unica partita con in campo degli italiani a Wimbledon. Giocheranno oggi anche Fabio Fognini contro Casper Ruud, Lorenzo Sonego contro Bautista Agut e nel femminile Jasmine Paolini, numero uno d'Italia, contro Minner (che seguirà quello di Fognini che apre il programma di giornata sul campo numero 2). I match in programma rispettivamente alle ore 12 (per quanto riguarda Fognini-Ruud) e non prima delle ore 14 (Sonego-Bautista, secondo match di scena sul campo numero 4), saranno trasmessi in esclusiva su Sky, su uno dei tanti canali dedicati. Diretta streaming grazie all'app Sky GO, con possibilità di comprare il biglietto dell'evento sulla piattaforma NOW.

Sinner-Berrettini ore 19:00

Fognini-Ruud ore 12:00

Sonego-Bautista ore 14:00

Paolini-Minnen ore 14:00