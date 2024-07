video suggerito

Fognini strepitoso a Wimbledon, a 37 anni sconfigge Ruud in 4 set e vola al terzo turno Fognini batte Ruud ed è al terzo turno di Wimbledon. A 37 anni Fognini ottiene un risultato splendido battendo il numero 8 della classifica ATP, ora sfiderà Sonego o Bautista Agut. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

302 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fabio Fognini fa l'impresa. Giocando un tennis meraviglioso il 37enne tennista italiano ha sconfitto nel secondo turno del torneo di Wimbledon il numero 8 del mondo Casper Ruud. Successo netto, ottenuto per 3 set a 1, con il punteggio di 6-4 7-5 6-7 6-3. E ora Fognini potrebbe vivere un derby, perché il tabellone propone per i sedicesimi il vincente di Sonego-Bautista Agut.

Fognini a 37 anni batte il numero 8 del mondo

Fognini è davvero ammirevole. Voleva tornare nei 100 lo scorso anno, ce l'ha fatta quest'anno e ora a Wimbledon, lo Slam che gli aveva dato meno, e a 37 anni è riuscito in un'impresa battendo in 4 set un giocatore di prima fascia, che al Roland Garros ha giocato le semifinali meno di un mese fa. Certo il norvegese non è un erbivoro, ma è un tennista di alto livello e sconfiggerlo non era semplice.

Il successo di Fognini su Ruud a Wimbledon

L'italiano ha giocato due set perfetti, anzi quasi tre. Il primo è stato impeccabile, un break e 6-4, nel secondo l'equilibrio ha regnato fino all'undicesimo game quando è arrivato un break chirurgico. Nel terzo, altro break, Fabio vola 5-2, ha due break di vantaggio, serve due volte per il match ma perde entrambe le volte il servizio e cede al tie-break, 7 punti a 1. Non si dà per vinto e giocando un quarto set impeccabile se lo aggiudica per 6-3, al quinto matchpoint. Fognini è al terzo turno con i complimenti di uno sportivissimo Ruud.

Quando torna in campo Fognini e chi sfiderà

Venerdì 5 luglio Fabio Fognini tornerà in campo a Wimbledon per il terzo turno e lo farà contro Lorenzo Sonego o Roberto Bautista Agut. Dovesse vincere Sonego per Fognini ci sarebbe un derby e l'Italia avrebbe la certezza di avere un tennista agli ottavi.