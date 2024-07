Wimbledon 2024 oggi in diretta, i risultati LIVE degli italiani: Fognini-Ruud sospesa per pioggia, stasera Sinner-Berrettini

Il programma di oggi a Wimbledon rischia di essere condizionato dalla pioggia, con le partite che ora sono sospese. Piatto forte il derby italiano tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, in orario non prima delle 18. In campo anche altri tennisti azzurri, ovvero Fabio Fognini che sfiderà Casper Ruud alle ore 14:15, e Lorenzo Sonego contro Bautista non prima delle 16:00.

Nel femminile toccherà alla numero uno d'Italia Paolini contro la belga Minnen non prima delle 16. Giocherà anche il numero 3 del mondo Alcaraz, contro Vukic. Scendono in campo nel doppio Bolelli e Vavassori e Paolini ed Errani rispettivamente contro Heliovaara/Patten e Dart/Lumdsen. Diretta TV esclusiva per tutti i match su Sky con streaming su Sky GO.

13:35 Doccia fredda per tutti a Wimbledon: torna la pioggia, si parte non prima delle 14 Durata poco l'illusione che le partite potessero iniziare a Wimbledon. Nemmeno il tempo di arrotolare i teloni, ed ecco che sono stati srotolati nuovamente. Torna la pioggia su Londra e ora si proverà a iniziare non prima delle 14. A cura di Marco Beltrami 13:30 Musetti dopo la vittoria su Lestienne sfiderà Darderi nel derby Lorenzo Musetti ha esordito a Wimbledon con una vittoria in rimonta su Lestienne. Un successo che permette al tennista carrarino di tornare in campo venerdì per il match del secondo turno, contro Luciano Darderi. Un altro derby azzurro dopo quello tra Sinner e Berrettini. A cura di Marco Beltrami 13:23 Inizia la procedura di rimozione dei teloni dopo la pioggia: alle 13:30 elastiche si dovrebbe iniziare Ha smesso di piovere a Wimbledon, anche se ci sono ancora delle nuvole minacciose. La procedura di rimozione dei teloni è in corso e le partite dovrebbero iniziare tra circa 15 minuti. Fognini pronto a scendere in campo contro Ruud. A cura di Marco Beltrami 13:10 Perché l'orario d'inizio di Sinner-Berrettini non è condizionato dalla pioggia La pioggia non condizionerà l'avvio di partita di Sinner-Berrettini. Il motivo è legato al fatto che il derby italiano si giocherà sul centrale e dunque con la copertura. Quindi la partita resta la terza in programma su quell'impianto, con orario d'inizio non prima delle 18. Potrebbe slittare solo nel caso in cui le sfide precedenti dovessero allungarsi. A cura di Marco Beltrami 12:42 Il nuovo orario d'inizio delle partite dopo la pioggia Continua a piovere a Wimbledon e c'è un nuovo rinvio per l'inizio dei match. Infatti gli organizzatori hanno comunicato che si partirà con le partite non prima delle 13:15. Tutto dipenderà però dal maltempo: se la pioggia non dovesse smettere, allora si slitterà ancora. A cura di Marco Beltrami 12:30 A che ora gioca Sinner oggi a Wimbledon Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il secondo turno di Wimbledon contro Matteo Berrettini. L'atteso derby che permetterà ad uno dei due italiani di tornare in campo venerdì è in programma sul centrale non prima delle 18. L'orario d'inizio però potrebbe slittare nel caso in cui le partite precedenti, ovvero Muller-Medvedev e Osaka-Navarro dovessero prolungarsi. A cura di Marco Beltrami 12:15 Piove a Wimbledon: partite sospese, anche Fognini-Ruud Come da previsioni meteo la pioggia ha fatto capolino a Wimbledon. Non si gioca dunque al momento ai Championship, con i giocatori che sono tornati in campo dopo l'ingresso. Niente da fare dunque per ora per Fognini-Ruud. Nuovo orario d'inizio fissato per le 12:45. A cura di Marco Beltrami 12:00 Fognini-Ruud apre il programma del secondo turno Inizia dunque il programma della terza giornata a Wimbledon, con le prime partite del secondo turno. Ad aprire le danze è Fabio Fognini che sfiderà Casper Ruud. Una sfida non semplice per l'azzurro, contro il duttile tennista norvegese. A cura di Marco Beltrami 11:45 Gli italiani in campo oggi per il torneo di Wimbledon 2024: il programma Il tennis italiano vive una giornata importante a Wimbledon con tante partite del secondo turno. Ad aprire le danze sarà Fognini contro Ruud alle ore 12, seguito da Sonego che sfiderà Bautista non prima delle 14:30. Poi nel femminile spazio a Jasmine Paolini contro Minner non prima delle 15, in attesa del piatto forte rappresentato dal derby Sinner-Berrettini. In campo anche Bolelli e Vavassori e Paolini/Errani nel doppio, rispettivamente alle 12 e non prima delle 17. A cura di Marco Beltrami 11:31 Dove vedere le partite di Wimbledon oggi in TV e streaming Dove vedere le partite di Wimbledon oggi in TV? Tutti i match, compreso il derby tra Sinner e Berrettini, saranno trasmessi in esclusiva su Sky, senza alcuna possibilità dunque di una diretta in chiaro. L'emittente satellitare ha a disposizione numerosi canali per trasmettere le partite, con quelle di cartello che andranno su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 203). Streaming disponibile grazie all'app Sky Go, con possibilità anche di acquisto del ticket dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW. A cura di Marco Beltrami 11:30 Wimbledon 2024, il programma di oggi e i risultati delle partite Il programma di oggi dunque prevede la presenza di 4 italiani nel tabellone maschile, con Sinner e Berrettini che si affronteranno nel derby, Sonego e Fognini, e una nel femminile ovvero Jasmine Paolini. Quest'ultima giocherà anche il doppio con Errani, nel maschile ci saranno Bolelli e Vavassori. Il programma completo: Fognini-Ruud ore 12:00

