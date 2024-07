Wimbledon 2024 in diretta, risultati delle partite LIVE: esordio di Sinner e Berrettini, ma apre Alcaraz

Jannik Sinner fa il suo esordio oggi a Wimbledon. Il numero 1 ATP sfida Hanfmann, in un incontro che si disputerà sul campo numero 1 e inizierà nel tardo pomeriggio. In campo pure Berrettini e Alcaraz. Nove gli italiani in campo, sei in campo maschile e tre in quello femminile, tra queste anche Jasmine Paolini. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming con Sky Go e NOW per abbonati.

