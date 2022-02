Chi è Dargen D’Amico, il rapper con gli occhiali a Sanremo 2022 con “Dove si balla” Arriva a Sanremo con “Dove si balla” Dargen D’Amico, ex rapper delle Sacre Scuole e parte del team autoriale che lavora alla discografia di Fedez.

A cura di Vincenzo Nasto

Foto di: FRANCESCO GAUDESI

Una delle sorprese della 72° edizione del Festival di Sanremo sarà sicuramente la presenza, questa volta non da autore, ma da protagonista sul palco ligure di Dargen D'Amico. Il cantautore milanese, con un passato nelle Sacre Scuole, storico collettivo hip hop milanese, apparirà sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio con il singolo "Dove si balla", un pezzo dance che potrebbe essere la vera underdog di questa edizione. La prima volta sul palco dell'Ariston potrebbe essere l'occasione per Jacopo D'Amico, il vero nome di Dargen, di chiudere un cerchio sanremese: infatti il cantautore ha per anni scritto alcuni dei brani protagonisti della kermesse. Solo nell'ultima edizione 2021, Dargen D'Amico ha partecipato alla scrittura dei brani di Noemi e la coppia Fedez e Francesca Michielin. A rendere particolarmente attraente dal punto di vista televisivo la figura estetica di Dargen D'Amico sono gli occhiali da sole, un elemento imprescindibile del suo personaggio, a tal punto da non esserci foto recenti sul web in cui non li indossi.

Chi è Jacopo D'Amico, in arte Dargen, il cantante amico di Fedez

Classe 1980, Jacopo D'Amico, in arte Dargen, è uno degli artisti polivalenti nella scena urban italiana. Nato a Milano e cresciuto nel periodo di maggior esposizione alla cultura hip hop proveniente da Francia e Stati Uniti, appena adolescente incomincia a diventare uno dei nomi della capitale economica italiana nelle gare di freestyle. "Corvo D'Argento", il suo aka di allora cambia solo quando in quel periodo conosce Guè Pequeno e Jake La Furia, con cui fonda un gruppo storico del rap italiano: le Sacre Scuole, con cui pubblica nel 1999 l’album "3 MC’s al cubo". Il disco è una pietra miliare della scena hip hop italiana, una rappresentazione di tecnica, destinata a durare per anni, non come il gruppo. Infatti solo pochi anni dura il collettivo, soprattutto dopo l'arrivo di Don Joe e l'avvento dei Club Dogo. Il 2006 è l'anno dell'esordio da solista e l'inizio di una nuova fase della sua carriera con i Two Fingerz. Incominciano ad aumentare i lavori autoriali, e qui entra in gioco la figura di Fedez, che lo sceglie nel suo team come collaboratore. Basti pensare che sia "Chiamami per nome" con Francesca Michielin, sia le tracce di "Disumano", l'ultimo album del rapper milanese, hanno avuto il tocco di Re Mida di Dargen D'Amico. Nel frattempo, il cantante ha anche pubblicato due dischi che si sono imposti sul mercato come "D'io" e "Variazioni" del 2017. Tra i singoli più importanti degli ultimi anni troviamo "Kati", uno dei singoli di maggior successo arrivati a un anno dall'album "Bir tawil" e festeggiato sui social dal cantante.

Dargen D'Amico a Sanremo 2022 con Dove si balla

E arriviamo alle settimane precedenti alla 72° edizione del Festival di Sanremo, quando Amadeus annuncia il suo nome come uno dei 26 concorrenti in gara nella competizione. Dargen D'Amico parteciperà con il singolo "Dove si balla", un pezzo dance che potrebbe definire il cantautore rap come una delle sorprese di questa edizione. Nel frattempo, solo lo scorso anno, una delle due canzoni scritte per il Festival di Sanremo 2021, "Chiamami per nome" interpretata da Francesca Michielin e Fedez, ha sfiorato il successo finale, superata al fotofinish dall'incredibile interpretazione dei Maneskin con "Zitti e buoni". Buon successo anche per l'altro brano scritto da Dargen D'Amico per la passata edizione del Festival: infatti "Dieci" di Annalisa ha conquistato nel periodo successivo alla kermesse il doppio disco di platino per il singolo.