Perché Dargen D'Amico si esibisce solo con gli occhiali: il significato dell'accessorio Dargen D'Amico torna a Sanremo. Nel 2022 si era esibito con gli occhiali da sole, per lui irrinunciabili. La sua stylist ha svelato a Fanpage.it perché.

A cura di Giusy Dente

Dargen D'Amico, Sanremo 2022

Dopo aver fatto ballare l'Ariston al Festival di Sanremo 2022, Dargen D'Amico (Jacopo Matteo Luca D'Amico) torna di nuovo al Festival, per l'edizione numero 74 della kermesse che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024. Stavolta è in gara col brano Onda Alta. Questa seconda esperienza sanremese arriva per lui dopo l'avventura di giudice di X Factor: è stato nel cast per due anni consecutivi. Anche in quel caso non si è smentito e ha portato avanti il tratto distintivo che lo caratterizza da sempre, nella sua carriera: non toglie mai gli occhiali da sole.

La passione di Dargen D'Amico per gli occhiali da sole

C'è un dettaglio che i suoi fan amano molto di lui e che continua a incuriosire: la presenza fissa degli occhiali da sole nei look. Che si tratti di apparizioni televisive, concerti, esibizioni, eventi o scatti social, questo accessorio lo accompagna sempre. Non se ne separa mai. Ne possiede di ogni tipo: da quelli tondi e specchiati a quelli effetto mascherina, dai cat-eye ai modelli in plastica colorata. Nelle occasioni importanti si concede modelli particolarmente originali e vistosi, come quelli sfoggiati proprio sul palco dell'Ariston. Avevano a tal punto catalizzato l'attenzione, che ne è nato un bonus al Fantasanremo che porta il suo nome. Il bonus Dargen D'Amico vale 5 punti e viene assegnato, appunto, a chi come lui sale sul palco e si esibisce con gli occhiali sul viso.

X Factor 2023

Perché Dargen D'Amico indossa sempre gli occhiali: il significato

Rebecca Baglini, la stylist di Dargen D'Amico, intervistata da Fanpage.it ha svelato il mistero degli occhiali da sole spiegando: "Jacopo divide i suoi momenti di vita in due parti: quando è Jacopo e quando è Dargen D'Amico, un po' come se fosse Batman. Come fosse un super eroe buono. La divisione è un po' questa: quando ci sono occhiali si entra in scena, quando non ci sono si esce dalla scena e si lavora per il momento in cui si andrà in scena. La sua non è assolutamente una mancanza di rispetto verso il pubblico. È semplicemente voler mantenere privata una parte di sé. L'occhiale è anche un elemento di forza per Jacopo". C'è da aspettarsi, dunque, che li indosserà anche al Festival di Sanremo 2024, vista l'importanza che rivestono nell'accompagnare la performance canora. Infatti come ha spiegato la stylist: "Per lui più che una maschera gli occhiali sono uno strumento attraverso cui poter amplificare un messaggio".