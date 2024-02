Il testo e il significato di Onda Alta, la canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2024 Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Onda Alta. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dargen D'Amico, foto di Comunicato Stampa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dargen D'Amico, nome d'arte di Jacopo Matteo Luca D'Amico, arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano Onda Alta. Si tratta della seconda partecipazione alla kermesse per il cantante milanese, con un brano scritto insieme a E. Roberts, G. Fazio, S. Marletta e Cheope. L'ultima apparizione al Festival di Sanremo risale al 2022, due anni fa, con una delle canzoni più ascoltate della kermesse: Dove si balla, che riuscì a conquistare il nono posto finale. L'orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Enzo Campagnoli. Qui il testo e il significato di Onda Alta.

Il testo di Onda Alta

‘O sentimento

C’è chi mi chiama

Figlio di puttana

Che c’è di male?

L’importante è aver la mamma

Che non lavori troppo che la vita è breve

A volte un mese

Se prendi il treno, sai

Ci metti meno

E non l’hai visto il meteo?

Non l’hai visto il cielo?

Ma a volte ci si vuole troppo bene

Anche così, un giovedì, senza un sì, come viene

Come faccio a volere una vita in incognito

Se parlo solo di me?

Se basta un titolo a fare odiare un intero popolo

Non lo conosci Noè?

No eh?

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Stiamo fermi, non si parla e non si salta

Senti il brivido

Ti ho deluso lo so

Siamo più dei salvagenti sulla barca

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Non ci resta che pregare finché passa

Sembri timido

Mi hai sorriso o no?

Sono già promesso sposo con un’altra

Hey hey bambino

Questa volta hai fatto proprio un bel casino

Alla contraerea sopra un palloncino

Tutta questa strada per riempire un frigo

Per sentirti vivo

Hai solo un tentativo

Ormai ho deciso

Scusa se non ti avviso

Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo

Mamma, ti ho sognata che eri bimba

Figlia, ti ho sognata che eri incinta

Quando hai meno

Vivi più sereno

Qua abbiamo tutto ma ci manca sentimento

E non riusciamo più a volerci bene

Neanche così, un giovedì, senza un sì, come viene

Come faccio a volere una vita in incognito

Se parlo solo di me?

Se basta un titolo a fare odiare un intero popolo

Non lo conosci Noè?

No eh?

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Stiamo fermi, non si parla e non si salta

Senti il brivido

Ti ho deluso lo so

Siamo più dei salvagenti sulla barca

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Non ci resta che pregare finché passa

Sembri timido

Mi hai sorriso o no?

Sono già promesso sposo con un’altra

Hey hey bambino

Questa volta hai fatto proprio un bel casino

Alla contraerea sopra un palloncino

Tutta questa strada per riempire un frigo

Per sentirti vivo

C’è una guerra di cuscini

Ma cuscini un po’ pesanti

Se la guerra è dei bambini

La colpa è di tutti quanti

Abbiamo cambiato le idee

Abbiamo cambiato leader

Ma la madre e le altre donne

Non hanno niente da ridere

Hey bambino

Bel casino

Su un palloncino

Per riempire un frigo

Navigando navigando verso Malta

Senza aver nuotato mai nell’acqua alta

Navigando navigando verso Malta

Senza aver nuotato mai nell’acqua alta

Il significato di Onda Alta

Dargen D'Amico sarà uno dei protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2024: si tratta della sua seconda partecipazione e si presenta con Onda Alta. Ha raccontato così il brano nell'intervista a Rai Play: "Il genere? È musica italiana. Riprende molti stimoli che questo Paese ha recepito nella sua storia ed è un brano che si ispira anche alla forma di questo Paese e all’ambiente che ha reso la cultura italiana quello che è, ovvero il Mar Mediterraneo".