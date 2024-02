Cosa ha detto Dargen D’Amico a Sanremo 2024 sul discorso pacifista: “Non voglio fare politica” Dargen si smarca dalle polemiche dopo le parole della prima serata: “Non volevo essere politico, ho fatto tante cazzate nella mia vita e ho compiuto tanti peccati, anche gravi, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Dargen D'Amico, foto di LaPresse, Sanremo 2024

Dargen D'amico è ritornato sul palco di Sanremo 2024 per la seconda serata della kermesse. Dopo esser stato presentato da Diodato, che si è detto solidale con le opinioni espresse ieri dal cantautore milanese, Dargen è ritornato sull'argomento, sempre con la sua ironia: "Ho letto qualche parere sulla mia esternazione, quando ho letto politico vicino al mio nome mi stavo sentendo male. Non volevo essere politico, ho fatto tante cazzate nella mia vita e ho compiuto tanti peccati, anche gravi, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica". Prima di abbandonare il palco, tra le risate e gli applausi del pubblico, ha concluso: "Ero semplicemente guidato dall’amore e dalle sensazioni che abbiamo in comune con gli altri e su quelle voglio concentrarmi".

Cosa ha detto Dargen D'Amico sul palco della seconda serata di Sanremo 2024

Cosa aveva detto nella prima serata di Sanremo 2024

Ma cosa aveva detto durante la prima serata? Il cantante aveva denunciato: "Grazie per questa possibilità di cantare questo brano che dedico alla mia cuginetta Marta che adesso è a studiare a Malta e ha avuto questa grande fortuna. Non tutti i bambini hanno questa fortuna: nel mar Mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua e cibo e il nostro silenzio è corresponsabilità". Infine ha lasciato il palco con un ultimo messaggio: "La storia, Dio, non accettano la scena muta: cessate il fuoco".